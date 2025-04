Tematem konferencji była diagnostyka obrazowa w patologii sutka. Prowadzący informowali o najnowszych rozwiązaniach diagnostycznych, które mogą usprawnić proces wykrywania nowotworów piersi oraz podkreślali komplementarność mammografii, ultrasonografii i innych technik obrazowania, które są stosowane w diagnostyce chorób piersi. Podczas cyklu zostały zaprezentowane najnowsze mammografy, które umożliwiają m.in. diagnozowanie tkanki przy żebrach i rentgen piersi z implantami oraz zapewniają mniejsze promieniowanie i większy komfort wykonywania badania.

W dyskusji na temat profilaktyki i sytuacji kobiet zmagających się z rakiem piersi w Polsce wzięli udział:

Prof. Romuald Dębski, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Dr Ewa Dziewulska, Centrum Onkologii w Warszawie

Dr Maciej Postolski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Michał Elwertowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mgr Elżbieta Pater, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum

Mgr inż. Artur Marciniak, Mar-Med

Z każdym rokiem wzrasta w Polsce zapadalność na raka piersi. Jest to spowodowane zmianą wieku prokreacji (kobiety coraz później rodzą dzieci), zatruciem środowiska, zmianą sposobu odżywiania. Z tego względu w przyszłości nie zmniejszy się częstość występowania tego najpowszechniejszego u kobiet nowotworu, a nawet liczba zachorowań może wzrosnąć. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i możliwość wczesnego wykrywania nowotworu.

Najpowszechniej stosowaną metodą wykrywania zmian w piersiach jest mammografia. Lekarze zalecają wykonywać ją raz na 1-2 lata po 49 roku życia. W diagnozowaniu nowotworów piersi stosuje się także badanie USG, które zazwyczaj wykonuje się u kobiet przed 40 rokiem życia. Problem polega na tym, że kobiety często nie wiedzą, że najlepszym sposobem skutecznej walki z nowotworem piersi jest diagnostyka, która łączy obydwie te metody. Mammografia jest metodą ułatwiającą wykonywanie masowych badań przeglądowych piersi, natomiast ultrasonografia pozwala wykrywać te zmiany nowotworowe, których nie można zauważyć na zdjęciu rentgenowskim.

Najważniejsze jest, by wykryć chorobę we wczesnej fazie rozwoju. Wtedy skuteczność leczenia jest najwyższa. Wykrycie nowotworu w pierwszym stadium zaawansowania daje 90% szans na całkowite wyleczenie. Jednym z zaleceń oprócz systematycznej aktywności fizycznej i odpowiedniej diety jest samobadanie.

Kluczem do sukcesu w walce z nowotworem piersi jest popularyzacja i zwiększenie dostępności do badań obrazowych a także odpowiednia edukacja kobiet w tym zakresie.

