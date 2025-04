Młodzi ludzie dorastają dziś w zupełnie innych warunkach niż ich rodzice. "To jednak nie zmienia faktu, że dla prawidłowego rozwoju nadal potrzebują poświęcania im uwagi, zainteresowania i stawiania jasnych reguł postępowania. Niestety tym wymaganiom dorośli nie zawsze są w stanie sprostać" – mówi Luiza Kalupa z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej, będącej organizatorem Konferencji „Niedostosowana młodzież czy niedostosowany świat?”. Efektem jest nieumiejętność funkcjonowania w grupie, odrzucanie norm moralnych przez młodych ludzi i agresja.

"Właśnie na istocie tych problemów i eskalacji agresywnych zachowań wśród młodych ludzi chcemy się skupić w ramach konferencji – mówi Luiza Kalupa. – Podczas niej będziemy głośno i otwarcie mówić o przyczynach współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży, prezentując jednocześnie najnowsze sposoby zapobiegania patologiom społecznym zwłaszcza w środowisku szkolnym. Mamy nadzieję, że dostarczymy rodzicom, pedagogom i terapeutom wiedzy teoretycznej i umiejętności, które pozwolą im skuteczniej nawiązywać kontakt i dialog z młodymi ludźmi".

Jednym z tematów, które zostaną poruszone na tym spotkaniu, będzie analiza patologii, jaką jest przestępczość wśród nastolatków, obejmująca charakterystykę i skalę tego zjawiska. Uczestnicy konferencji zajmą się też modelami psychologii i resocjalizacji pozytywnej. Obszerny segment poświęcony zostanie problemowi przepełnionych brutalnością gier komputerowych. "Naszą konferencję przygotowaliśmy z myślą o różnych obliczach niedostosowania nieletnich do świata, w którym żyjemy. Z tego powodu spotkanie adresujemy nie tylko do nauczycieli, psychologów czy pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, lecz także do funkcjonariuszy policji, osób zajmujących się resocjalizacją oraz do studentów i wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką" – mówi Luiza Kalupa.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą dr hab. Mariusz Jędrzejko (profesor SGGW, pedagog i socjolog, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, szerszej publiczności znany jako twórca pojęć „dopalacze” i „galerianki”), dr hab. Ewa Wysocka (psycholog i pedagog resocjalizacyjny z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), ks. dr hab. Czesław Kustra (profesor UMK w Toruniu) oraz mgr Agnieszka Taper (socjolog, doktorantka w SGGW i kierowniczka programu „Dziecko w sieci” w Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień).

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Niedostosowana młodzież czy niedostosowany świat?” odbędzie się 29 października 2012 r. w Domu Aukcyjnym Adam’s, ul. J. Matejki 62 w Poznaniu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30.

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/mn

