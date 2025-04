Od lewej: prof. Jerzy Vetulani, prof. Dominika Dudek, Joanna Wysogląd-Wolniak, Sławomir Wolniak, prof. Wojciech Gruszczyński, prof. Lucyna Golińska, mgr Karina Stasiak/ fot. Leszek Szymański

Konferencja odbyła się w sobotę 12 października 2013 r. w Sport Hotelu w Bełchatowie. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści: prof. Lucyna Golińska, prof. Dominika Dudek, prof. Wojciech Gruszczyński i prof. Jerzy Vetulani oraz Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki Wolmed, a także Karina Stasiak, kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień. Tytuł konferencji to "Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych".

Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki Wolmed, w swoim wykładzie poruszył temat związany z uzależnieniem od alkoholu wśród lekarzy.

– Lekarze są w tzw. grupie ryzyka, w której ludzie narażeni są na obciążenia, często związane z wykonywanym zawodem, m.in. stres, lęk, czy – jak w przypadku medyków – długie godziny pracy i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów – powiedział Sławomir Wolniak. I dodał: – Mimo iż problem istnieje, obecnie brak badań epidemiologicznych dotyczących omawianego zjawiska. Terapia uzależnień dla lekarzy cierpiących na chorobę alkoholową to temat, który porusza się niezwykle rzadko i niechętnie.

O wpływie agresji i przemocy na rozwój dzieci mówił podczas konferencji prof. Wojciech Gruszczyński. Przedstawił wyniki własnych badań, których celem było poznanie skutków przemocy w rodzinie na rozwój psychofizyczny i zachorowalność dzieci.

– W populacji 237 uczniów 14-letnich stwierdzono występowanie zjawisk przemocy i agresji, przy czym miały one ścisły związek z alkoholem u 70 procent rodzin – mówi profesor Gruszczyński. I dodał: – U tych dzieci stwierdzono zaburzenia wszystkich aspektów jego życia: biologicznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego-szkolnego.

Uczestnicy konferencji ­– jak co roku ­– z ciekawością oczekiwali na wykład profesora Jerzego Vetulaniego, którego barwne i ciekawe wystąpienia przyciągają wiele osób, nie tylko lekarzy. Tym razem profesor Vetulani swój wykład poświęcił chorobie afektywnej dwubiegunowej, charakteryzujące się epizodami depresji, manii lub hipomanii. Zdaniem profesora, jej występowanie u niektórych osób może być pożyteczne dla społeczeństwa.

– Człowiekowi się wydaje, że może wszystko, nie zdaje sobie sprawy z własnych ograniczeń, z własnych możliwości – zauważa prof. Vetulani.

Uczestniczący w konferencji lekarze i terapeuci – w tym roku było ich prawie 90 – mają możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu badań prowadzonych przez prelegentów oraz ich naukowych osiągnięć.

Źródło: Klinika Wolmed/ mk

