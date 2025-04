W trakcie konferencji będzie można wysłuchać około 20 referatów poświęconych problematyce zbiorowych emocji w przestrzeni wirtualnej. Wystąpią m.in. Arvid Kappas, profesor psychologii z Jacobs University Bremen, Aaron Ben-Ze'ev, profesor filozofii z Uniwersytetu w Hajfie, Bernard Rimé, profesor psychologii z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Renaud Lambiotte, dr fizyki z belgijskiego Uniwersytetu NamurNa zakończenie, Janusz Hołyst, profesor fizyki z Politechniki Warszawskiej i jednocześnie koordynator projektu.

Referatom będzie towarzyszyć sesja posterowa, w ramach której zostaną zaprezentowane m.in. wyniki analizy polskiej cyberprzestrzeni w 2012 roku na przykładzie Twittera, przeprowadzonej przez badaczy Gemiusa z wykorzystaniem SentiStrenght, czyli narzędzia do pomiaru emocji w internecie stworzonego przez brytyjskich naukowców. Gemius dostosował je do pracy z językiem polskim.

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) w godzinach 9-18. Jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych wpływem internetu na powstawanie zjawisk emocjonalnych o charakterze zbiorowym i wpływem emocji na komunikację w internecie. Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Obowiązują zapisy. Organizatorami są Politechnika Warszawska i firma badawcza Gemius.

„Zbiorowe Emocje w Cyberprzestrzeni" (www.cyberemotions.eu) to interdyscyplinarny projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego, jako część pakietu Nowe Technologie. Przedmiotem badań jest rola i sposoby funkcjonowania emocji zbiorowych wśród użytkowników sieci. W przedsięwzięciu, bierze udział dziewięć instytucji naukowych i badawczych z sześciu różnych krajów Europy (Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Polski). Uczestniczą w nim specjaliści z zakresu psychologii emocji, teorii sieci złożonych, fizyki statystycznej, sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej. Koordynatorem projektu jest profesor Janusz Hołyst z Centrum Doskonałości Badań Układów Złożonych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Gemius/ mk

