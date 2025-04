W poszukiwaniu „cudownej diety”, Zdrowie psychiczne a otyłość, Bezruch – samobójstwo na raty, Epidemia otyłości w Polsce, Razem łatwiej – rola grup wsparcia w leczeniu i zapobieganiu otyłości – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji „Maski otyłości”. Wydarzenie to organizowane jest przez Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości.

"Nadwaga to problem, który nie zawsze bezpośrednio związany jest z nieprawidłowym odżywieniem czy złą dietą. Czasem ma ona zupełnie inne podłoże. Dlatego nie powinniśmy odchudzać się na własną rękę. Zawsze warto skonsultować swoje plany ze specjalistą, w innym wypadku następstwa stosowania różnych diet mogą okazać się zgubne dla naszego zdrowia – mówi dr Justyna Leszka, Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Często otyłość jest tylko maską innej choroby lub złych nawyków. Dlatego to specjalista powinien pomóc ściągnąć nam tę maskę i doradzić co robić, aby pozbyć się nadmiernych kilogramów".

Głównym celem czerwcowego spotkania jest popularyzacja najnowszych trendów związanych z szeroko pojętą problematyką otyłości oraz przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek mogących przyczynić się do ograniczenia epidemii XXI wieku oraz związanych z nią chorób cywilizacyjnych. Konferencja ta adresowana jest do wszystkich, którzy na co dzień mogą mieć wpływ na kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości – nauczycieli, pedagogów, dietetyków, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, a także studentów kierunków związanych ze zdrowiem. "Zapraszamy też osoby zainteresowane tą tematyką ze względów osobistych lub rodzinnych" – mówi dr Justyna Leszka. – Podczas konferencji wszyscy będą mieli szansę na kontakt i wymianę doświadczeń ze specjalistami, a także udział w wykładach i warsztatach".

Konferencja „Maski Otyłości” odbędzie się w Domu Aukcyjnym Adam’s, ul. Matejki 62 w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu powinny do 25 maja 2012 r. wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres mailowy: dziekanat@wseiii.pl. Więcej informacji na stronie www.wseiii.pl

