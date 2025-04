Kongres Kobiet to wydarzenie ogólnopolskie, w którym mogą wziąć udział kobiety z całej Polski (udział jest bezpłatny), chcące się rozwijać, zmieniać rzeczywistość, a więc działaczki społeczne, przedstawicielki biznesu, polityki, nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, kobiety jeszcze nie zaangażowane, ale zainteresowane aktywnością. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji na stronie Kongresu Kobiet (www.kongreskobiet.pl).

Podczas dwudniowej imprezy odbędą się m.in. sesje plenarne, panele, warsztaty. Będzie można spotkać wiele interesujących kobiet. Wśród gości kongresu nie zabraknie pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, prof. Magdaleny Środy, prof. Małgorzaty Fuszary, Henryki Bochniarz, Wandy Nowickiej, Manueli Gretkowskiej, Agnieszki Graff, Kazimiery Szczuki i wielu znanych polityczek, działaczek, kobiet aktywnych.

W zeszłym roku w kongresie wzięło udział ponad 7 tysięcy kobiet. W tym roku – jak szacują organizatorki – będzie jeszcze więcej.

Mieszkanki województwa śląskiego mogą skorzystać z transportu organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. Koszt wyjazdu na kongres obejmuje: transport do Warszawy i z powrotem oraz 2 noclegi w hostelu w Warszawie w dniach 13/14 i 14/15.06.2013. Koszt transportu to 70 zł (w obie strony), koszt dwóch noclegów to około 130 zł. Zgłoszenia na wyjazd przyjmowane są na adres mail: biuro.akt@gmail.com lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu, przy ul.3 Maja 11, tel.32 2661672.

Źródło: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety/ mk