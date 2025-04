Fundacja BOŚ przyznała 50 tysięcy złotych na nagrody dla zwycięzców drugiej edycji „Zdrowo jem, więcej wiem” – konkursu promującego zdrowe odżywianie wśród uczniów szkół podstawowych całej Polski.

Wraz z nadchodzącymi wakacjami dobiegła końca druga już odsłona popularnego projektu edukacyjnego, który przez cały rok towarzyszył 366 zespołom uczniów z ponad 200 szkół. Dzięki ciekawym konkursom i zajęciom lekcyjnym, koordynowanym przez Fundację BOŚ, ponad 50 tysięcy dzieci poznało zasady właściwego odżywiania oraz aktywnego stylu życia.

Konkurs jest adresowany do dzieci z klas 1–3 szkół podstawowych, ich nauczycieli , opiekunów oraz rodziców. Ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej, podejmowanej w celu zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze. Wraz z innymi akcjami Fundacji Banku Ochrony Środowiska (np. projektem dofinansowania przebudowy sklepików szkolnych) tworzy kompleksowy program Aktywnie po zdrowie.

„Uświadomienie roli zdrowego odżywiania i ruchu w zachowaniu dobrego stanu zdrowia to zagadnienie szczególnie istotne w dobie rozwoju pozornych udogodnień cywilizacyjnych – wyjaśnia Barbara Lewicka–Kłoszewska, wiceprezes Fundacji BOŚ. – W Polsce wciąż wzrasta liczba dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą otyłości, dlatego Fundacja stara się szerzyć wiedzę o zdrowym odżywianiu, ale także uczyć praktycznego jej zastosowania, aby zmieniać złe nawyki żywieniowe najmłodszych”.

„Zdrowo jem, więcej wiem” przebiega w trzech etapach: jesiennym, wiosennym i zimowym. Uczniowie zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania, a zdobytą wiedzę wykorzystują do wykonania zadań konkursowych, pobudzających kreatywność. „Dzieci tworzą przepisy do zdrowej książki kucharskiej, reklamy wody jako najlepszego napoju czy menu ziołowej restauracji – opowiada Kamila Makówka, koordynator konkursu. – Często angażują do pomocy nie tylko nauczycieli i rodziców, ale także całe lokalne społeczności”.

Organizatorzy przyznali w tym roku 72 wyróżnienia oraz 18 nagród głównych zespołom, które najlepiej realizowały konkursowe założenia. Nagrody rzeczowe o łącznej puli 50 tysięcy złotych zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali, która odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Więcej informacji o konkursie i innych prozdrowotnych projektach Fundacji BOŚ można znaleźć na stronie www.aktywniepozdrowie.pl.

Jesienią ruszy trzecia edycja konkursu. „Serdecznie zapraszamy do udziału nowych i już zapoznanych z projektem uczestników – zachęca Kamila Makówka. – Gratulujemy także tegorocznym zwycięzcom. Cieszymy się, że zdrowe odżywianie i aktywny styl życia zyskują coraz więcej zwolenników. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą dzieci nauczą się dokonywać w przyszłym życiu właściwych wyborów żywieniowych, a koniec konkursu okaże się dla nich dopiero początkiem zdrowej przygody”.

