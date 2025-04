Nie lubię chodzić do ginekologa, więc póki nic się nie dzieje, odwlekam te wizyty. Jak często zdrowa kobieta powinna to robić, by nie przegapić choroby? Ewa

Przynajmniej raz w roku, jeśli nie pojawią się żadne niepokojące dolegliwości. W przeciwnym razie trzeba pójść na wizytę do ginekologa jak najszybciej.

Kobiety przed 40. rokiem życia przynajmniej raz w roku powinny znaleźć czas nie tylko na badanie ginekologiczne, cytologię, morfologię krwi, badanie moczu, ale także – profilaktycznie – na badanie ultrasonograficzne (USG) narządu rodnego i piersi. USG zalecane jest zwłaszcza, gdy stosuje się doustne środki antykoncepcyjne.

Po 40. roku życia należy zrobić pierwszą mammografię.

prof. dr hab. Bogdan Chazan, ginekolog

