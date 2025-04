4 z 9

Konkurs Celujemy w piersi - zwycięskie prace (galeria)

III miejsce w konkursie Celujemy w piersi organizowanym w ramach kampanii Breast Friends – Przyjaciele od Piersi/ fot. Joanna Kanikowska. Rak piersi to grupa nowotworów, która powstaje w gruczole piersiowym. Jest to choroba niejednorodna, dlatego ważne jest oznaczenie rodzaju raka, ponieważ później następuje inne leczenie, właściwe do rodzaju nowotworu, a jego ważna klasyfikacja to: nowotwory hormonozależne, zapalne, potrójnie ujemne ER, PgR, HER2- ujemne, HER2-dodatnie. Warto oznaczać typ nowotworu, ponieważ: rodzaj guza wpływa na jego reakcję chemiczną, proponuje się konkretne leczenie dla konkretnych rodzajów nowotworów, rodzaj nowotworu wpływa na przebieg i rozwój choroby. Każda pacjentka u której zdiagnozowano rak piersi, powinna mieć oznaczony stan receptora HER2 jeszcze przed rozpoczęciem terapii. Możliwe wyniki stanu receptora HER2: • od zera do jednego plusa (0, 1+) – nie występuje nadekspresja receptora HER2, czyli pacjentka choruje na nowotwór „HER2-ujemny”; • dwa plusy (2+) – wynik niejednoznaczny – konieczne jest wykonanie dodatkowego badania metodą FISH (Fluorecencyjna Hybrydyzacja In-situ); • trzy plusy (3+) – występuje silna ekspresja receptora HER2, czyli pacjentka ma nowotwór HER2-dodatni.