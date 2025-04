Konkurs Prix Galien rozstrzygnięty

Do konkursu Prix Galien nominowano 13 podmiotów; spośród nich wybrano 5 laureatów (w tym do nagrody specjalnej Elsevier Prix Galien).

Nagrodę specjalną za innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny przyznano Krajowej Sieci Teleaudiologii i Telefittingu opracowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest to pierwsza na świecie sieć, która pozwala na sprawną organizację m.in. opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostycznych oraz telefittingu, czyli zdalnego doboru parametrów stymulacji elektrycznej drogi słuchowej po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Nagrody główne w pozostałych kategoriach otrzymały: eteksylan dabigatranu firmy Boehringer Ingelheim (w kategorii innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym), telaprewir firmy Janssen (w kategorii innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym), 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom firmy Pfizer (w kategorii innowacyjna szczepionka) oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN za oryginalnego sztucznego pacjenta oddechowo-krążeniowego (w kategorii innowacyjna praca badawcza). Ta ostatnia praca, polegająca na opracowaniu modelu numerycznego układu krążeniowo-oddechowego z płynowym środowiskiem fizycznym układu oddychania i krążenia, umożliwia badanie ich interakcji, testowanie urządzeń medycznych (sztuczne serce, respirator, spirometr, itp.) i szkolenie studentów.

Głosowanie odbyło się tego samego dnia co gala. W skład kapituły nagrody wchodzili: prof. Franciszek Kokot, prof. Cezary Szczylik, prof. Waleria Hryniewicz, prof. Andrzeja Horban, prof. Jacek Imiela, prof. Sergiusz Jóźwiak, prof. Roman Kaliszan, prof. Jolanta Kujawa, prof. Piotr Kuna, prof. Janusz Rybakowski, prof. Grażyna Rydzewska, prof. Andrzej Steciwko, prof. Janina Stępińska, prof. Ryszard Tadeusiewicz, dr hab. prof. nadzw. Piotr Wiland.

Nagrody zostały wręczone podczas gali. Wśród gości byli przedstawiciele instytucji państwowych oraz ośrodków naukowych i medycznych z całego kraju oraz liczne grono reprezentantów firm farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Twórcą Prix Galien był francuski farmaceuta Roland Mehl, który ufundował nagrodę w 1970 roku. Z biegiem lat zyskała prestiż na świecie i obecnie stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie farmacji i medycyny, a jej ranga jest porównywana do Nagrody Nobla. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest corocznie przeprowadzany w 12 krajach: Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co dwa lata organizowana jest edycja międzynarodowa wyłaniająca spośród lokalnych zwycięzców innowacyjny produkt w skali globalnej. W roku 2012, Prix Galien odbył się po raz pierwszy również w Polsce, Grecji, Izraelu oraz Singapurze. Organizatorem polskiej edycji jest jedno z najstarszych wydawnictw naukowych na świecie Elsevier Urban&Partner.

