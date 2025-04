fot. Periodent

Podejrzewasz u siebie paradontozę? Już 15 i 16 maja będziesz mógł sprawdzić, czy jesteś narażony na to schorzenie. Centrum Periodent startuje z pierwszymi w stolicy bezpłatnymi konsultacjami dla osób z podejrzeniem chorób przyzębia.

Osoby, które w dniach od 15 do 16 maja zgłoszą się do Periodentu, będą mogły skorzystać z bezpłatnej konsultacji stomatologicznej, bezpłatnej diagnostyki RTG i badania w kierunku raka jamy ustnej.

Żeby umówić się na wizytę w ramach kampanii wystarczy kontakt z rejestracją Periodent-u pod numerem tel. 22 300 49 70. Więcej informacji na stronie kampanii: www.czasnausmiech.pl.

Paradontoza jest drugim po próchnicy najczęstszym schorzeniem jamy ustnej.

Jak wynika z badań cierpi na nią około 10% ludzi na świecie, w Polsce zaś choroba ta dotyka 70% społeczeństwa. Specjaliści ostrzegają, że na choroby przyzębia szczególnie narażeni są palacze, zwłaszcza po 40. roku życia. Ale nie tylko, w grupie ryzyka są także osoby nie stosujące się do zasad higieny, jedzące dużo słodyczy, pijące alkohol, a także osoby noszące źle wyprofilowane protezy.

Dni otwarte w klinice Periodent mają na celu zwrócenie uwagi na rosnący problem chorób przyzębia, zwłaszcza u osób palących papierosy.

– Jeśli ktoś obserwuje u siebie pierwsze objawy paradontozy, tj. zaczerwienienie dziąseł, krwawienia podczas szczotkowania, nadwrażliwość na zimno i ciepło, opuchliznę dziąseł, warto, żeby poddał się konsultacji, która wykluczy ryzyko rozwoju choroby, a co za tym idzie utraty zębów. Wczesna diagnostyka pozwala dziś na skuteczne podjęcie leczenia – mówi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie.

Stąd też pomysł na regionalną kampanię edukacyjną.

– Chcemy namówić Warszawiaków do wczesnej diagnostyki, dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć regionalną kampanię ”Stop paleniu! Czas na uśmiech”, którą objęci są mieszkańcy woj. mazowieckiego, ale nie tylko. Podczas trwania akcji wszyscy zainteresowani będą mieli szansę na zdiagnozowanie chorób jamy ustnej, ale także na poznanie skutecznych sposobów, które przywrócą im zdrowy uśmiech – mówi stomatolog Monika Stachowicz.

Źródło: materiały prasowe Guarana Public Relations/mn

