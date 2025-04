Fitomagra to trzy całkowicie naturalne preparaty, skuteczne a zarazem bezpieczne. Stosowane podczas zbilansowanej, niskokalorycznej diety, wspomagają odchudzanie.

Fitomagra drena stanowi połączenie składników takich jak ekstrakty z mniszka, łopianu, kopru i nawłoci oraz ortosyfonu, wspomagających wydalanie nadmiaru wody oraz szkodliwych produktów przemiany materii, z zieloną herbatą o właściwościach antyoksydacyjnych, zmiatających wolne rodniki.

Produkt jest przygotowany w formie płynnej, gotowej do spożycia po rozpuszczeniu w wodzie, co powoduje szybkie wchłanianie ekstraktów.

Fitomagra umożliwia lepsze oczyszczenie organizmu, co jest szczególnie korzystne dla osób, które odbyły kurację odchudzającą i chcą utrzymać wagę lub dla osób, które przygotowują się do kuracji odchudzającej albo są w jej trakcie.



Fitomagra attiva zawiera ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy, który zwiększa wydzielanie energii i sprzyja spalaniu tłuszczów oraz Phytocomplex z zielonej herbaty pomagający w spalaniu większej ilości kalorii. Obecność drożdży chromowych zapewnia zrównoważone dostarczanie do organizmu chromu, który wspomaga stymulację metabolizmu cukrów i tłuszczów oraz ogranicza apetyt na słodycze.

Fitomagra limita zawiera innowacyjny kompleks Dima Fibra łączący śluzy z lnu, lipy i prawoślazu oraz błonniki roślinne z opuncji, glucommannanu i celulozy. Zażycie Fitomagra limita kilka minut przed głównymi posiłkami powoduje zmniejszenie uczucia głodu w żołądku.

Seria Fitomagra to suplementy diety dostępne w najlepszych aptekach.

Producent: Aboca Azienda Agraria – Sansepolcro, Włochy

Dystrybutor: PharmaGea sp. z o.o., ul. Słoneczna 116 A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno