Naukowcy z King’s College w Londynie odwiedzili Wielką Rafę Koralową w Australii celem odkrycia genetycznych i biochemicznych procesów stojących za tym wrodzonym darem koralowców.

Po analizie kilku egzemplarzy zagrożonego wymarciem koralowca z rodzaju Acropora, badacze mieli nadzieję na laboratoryjną syntezę kluczowych elementów.

Skopiują oni kod genetyczny odpowiedzialny za produkcję kluczowych składników, a następnie w celu wyprodukowania ich w dużej ilości, wprowadzą do bakterii w warunkach laboratoryjnych.

Przewodniczący badania dr Long twierdzi, że naukowcy już od pewnego czasu wiedzieli o tym, że koralowce i niektóre gatunki glonów są w stanie samodzielnie chronić się przed działaniem promieni UV w klimacie tropikalnym. Nie wiedzieli tylko, jaki mechanizm tym rządzi.

Dr Long kontynuuje: ,,Odkryliśmy, że glon żyjący w symbiozie z koralowcem produkuje związek chemiczny, który jest prawdopodobnie transportowany do koralowca, a ten z kolei przetwarza go do postaci środka chroniącego przed promieniowaniem UV, co przynosi korzyści obydwu stronom. I nie tylko, bo mechanizm chroni również ryby żywiące się koralowcem., więc musi być on przenoszony w łańcuchu żywieniowym”.

Ostateczne zastosowanie tego mechanizmu w praktyce u ludzi oznaczałoby stworzenie wewnętrznej ochrony przed promieniami UV, którą można byłoby nabyć zażywając tabletki zawierające kluczowe związki.

Ale jak na razie, zespół dr Longa koncentruje się na opracowaniu emulsji. ,,Jeśli tylko zsyntezujemy niezbędne składniki, stworzymy z nich emulsję i wypróbujemy ją na niepotrzebnych fragmentach skóry pochodzących z chirurgicznych zabiegów upiększających”.

Naturalne składniki ochronne mogłyby być zastosowane przy produkcji odmian roślin uprawnych, zdolnych do ochrony przed promieniami UV.

Źródło: BBC/ar

