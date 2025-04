Możesz sobie na nią pozwolić, jadąc do pracy autobusem lub.... przy własnym biurku. Dowiedz się, jakie korzyści osiągniesz dzięki krótkiej drzemce w ciągu dnia!

Reklama

Czy drzemka jest zdrowa?

Krótka drzemka nie zaburzy na pewno nocnego snu, wręcz przeciwnie – odstresuje cię i dzięki temu łatwiej będzie ci zasnąć wieczorem. Dodatkowo, drzemka w ciągu dnia może obniżyć ryzyko chorób serca, pobudzić umysł i zregenerować siły witalne do dalszego działania.

Kiedy najlepiej uciąć sobie drzemkę?

Możesz ją zrobić w dowolnym czasie – od wczesnego popołudnia, nie później jednak niż do 18.00. Aby drzemka miała działanie korzystne dla zdrowia i twojego samopoczucia, powinna trwać od 10 do 30 minut.

Jakie są korzyści z drzemki?

1. Pomaga sercu

Jeśli możesz sobie na nią pozwolić regularnie, np. 2–3 razy w tygodniu), o 30 proc. zmniejszysz ryzyko zapadnięcia na choroby układu

sercowo-naczyniowego. Jak to się dzieje? Taki krótki sen jest głęboko relaksujący i zmniejsza poziom stresu, który przyczynia się do zawałów i zatorów.

2. Pobudza umysł

Pod koniec drzemki organizm wydziela hormony – adrenalinę i noradrenaliny. Są one potrzebne do przebudzenia, a jednocześnie wpływają na lepsze ukrwienie mózgu. A to sprawia, że drzemka działa na umysł ożywczo i stymulująco, a do tego dostarcza energii na kolejną część dnia.

3. Pozwala wypocząć

Większość z nas cierpi z powodu niedoboru snu. Jeżeli więc i ty się nie wysypiasz, kilkanaście minut drzemki w ciągu dnia może radykalnie poprawić twoje samopoczucie.

Wszystko o zdrowym śnie:

Sposoby na 7 dolegliwości zaburzających sen

Jak rozpoznać paraliż senny?

Przegląd preparatów na spokojny sen

Jakie leki brać, żeby przestać chrapać?

Reklama

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu