Maluchy poniżej 2 roku życia zajmują drugie miejsce (zaraz po osobach w starszym wieku) pod względem częstości zapadania na grypę. Tym samym często stają się również źródłem zakażenia innych członków rodziny. Do tej pory jednak jedynym krajem w Europie, w którym zalecano szczepienia przeciwko grypie u dzieci młodszych niż 2 lata była Finlandia. Właśnie tam postanowiono udowodnić zasadność takiego postępowania.W czasie sezonu grypowego 2007–2008 zbadano 631 dzieci w wieku od 9 do 40 miesięcy, wśród których część przechodziła infekcje wywołaną wirusem grypy A lub B. Niektóre z dzieci były poddane szczepieniu, pozostałe nie. Do immunizacji zastosowano trójwalentną inaktywowaną szczepionkę zabezpieczającą przed 2 podtypami wirusa A i jednym wirusa B.Okazało się, że szczepienie zapobiegało przed zachorowaniem na grypę aż w 66% przypadków i w 79% przed chorobą wywołaną wirusem typu A. Równie korzystne wyniki uzyskano w grupie zawierającej jedynie dzieci poniżej 2 roku życia. Warto przy tym zaznaczyć, że w 33 przypadkach zachorowania na 71 dzieci, choroba została wywołana podtypem wirusa B nie uwzględnionym w zakresie ochronnym szczepienia.Naukowcy z Finlandii zapewniają przy tym o bezpieczeństwie takiego postępowania. Jedynie w 38 przypadkach, z ogromnej liczby 63 048 dzieci poddanych szczepieniu, zaobserwowano niegroźne działanie niepożądane głównie w postaci gorączki i wyprysku.„Wyniki naszego badania sugerują, że zalecenia odnośnie szczepienia przeciwko grypie w większości krajów powinny być ponownie rozważone” – podsumowują fińscy badacze.Źródło: Medical News Today/kp/pk

