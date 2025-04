Badania opublikowane w „Environmental Health Perspectives”, wskazują na wpływ ftalanów na cukrzycę u kobiet. Naukowcy, na razie nie są jednak w stanie stwierdzić czy substancje te mogą wywoływać cukrzycę.

Udowodniono natomiast, że w grupie kobiet, mających wyższą zawartość ftalanów we krwi, zachorowalność na cukrzycę była dwa razy większa, niż w grupie kobiet z mniejszą ilością tej substancji we krwi. Oznacza to, że na 1000 kobiet, w grupie o wyższym poziomie ftalanów, było ok. 40 kobiet więcej chorych na cukrzycę, niż w grupie o niższym wskaźniku.

Zależność pomiędzy cukrzycą i ftalanami wyjaśnić można w następujący sposób. Ftalany, przenikając do organizmu, wiążą się z komórkami odpowiedzialnymi za metabolizm glukozy i tłuszczu we krwi. W ten sposób mogą zmieniać naturalny proces działania tych komórek.

Naukowcy nie wykluczają uzasadnienia, że diabetycy mają wyższy poziom ftalanów, ze względu na zażywanie niektórych leków, które zawierają tę substancję.

Inne badanie, wykonane na grupie kobiet, niemających cukrzycy, ale posiadających wyższy poziom ftalanów, pokazało, że kobiety te mają również podwyższony poziom cukru we krwi. Jest to niewątpliwie pierwszy objaw możliwości wystąpienia cukrzycy w przyszłości.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań nad Żywieniem (NHNSES) w Stanach Zjednoczonych przebadali grupę 2 350 kobiet, które same oświadczały czy są diabetykami. Ich mocz sprawdzano pod względem zawartości poziomu ftalanów. Przyszłe badania będą brały pod uwagę osoby niechorujące na cukrzycę i ich poziom ftalanów we krwi. Pokażą, czy substancje te mają wpływ na długoterminowy rozwój cukrzycy.

Firmy kosmetyczne nie mają obowiązku ujawniać czy w ich produktach znajdują się ftalany. Wiadomo jednak, że substancje te zawierają wszystkie zapachowe kosmetyki. Niektóre produkty mają naklejki z napisem – „nie zawiera ftalanów”, ale materiały do pakowania żywności wciąż zawierają spore ilości tej trującej substancji. Jako klienci niestety nie mamy na to wpływu. Możemy jedynie czekać na pozostałe wyniki badań.

Źródło: thechart.blogs.cnn.com, 13.06.2012/ ej

