Kluczowe znaczenie w atopowym zapaleniu skóry ma systematyczna pielęgnacja skóry odpowiednimi kosmetykami. Hipoalergiczne kremy i płyny do kąpieli pomogą wygrać walkę z przesuszeniem naskórka nasilającym objawy choroby. Złagodzą też uciążliwe swędzenie oraz ochronią przed zaostrzeniem zapalenia przez promieniowanie UV.

Dla każdego coś innego

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą alergiczną, więc kontakt z alergenami powoduje jej zaostrzenie. Ilość różnych alergenów jest ogromna i to, co dla jednych jest zupełnie bez znaczenia u innych powoduje nasilenie zapalenia. Z tej zasady wynika fakt, że nie ma kosmetyku dobrego dla każdego alergika. Zawsze może znaleźć się ktoś uczulony na któryś z jego składników, mimo że jest to produkt hipoalergiczny. Dlatego w przypadku wrażenia, że jakiś preparat nasila objawy alergii, należy go zamienić na inny.

Czego szukać?

Wybór kosmetyków produkowanych z myślą o skórze alergików jest coraz większy. Mają one zawierać jak najmniej substancji drażniących lub uczulających. Optymalne są preparaty wolne od środków konserwujących, zapachowych czy barwników. Czasem dobre efekty przynosi powrót do kosmetyków naturalnych, pozbawionych syntetycznych składników.

Nawilżanie i natłuszczanie

To priorytet w pielęgnacji skóry atopowej. Warto stosować płyny do kąpieli na bazie olejów naturalnych lub mineralnych, jak Balneum czy Oilatum. Preparaty te tworzą na skórze ochronny płaszcz. Pozwalają na odbudowanie naturalnej warstwy lipidowej, która jest uszkodzona u osób cierpiących na AZS. Kąpiel nie powinna być dłuższa niż 15 – 20 minut. Nie należy trzeć skóry ręcznikiem a jednie delikatnie osuszyć.

Płyny na bazie olejów można używać także biorąc prysznic – rozsmarowuje się je na całej powierzchni skóry a następnie spłukuje. Potem stosuje się hipoalergiczny krem nawilżający lub natłuszczający. Bardzo dobre efekty przynosi stosowanie preparatów zawierających mocznik. Zatrzymują wodę w skórze, są łagodne i nie drażnią.

Walka ze świądem

Uporczywe swędzenie łagodzone jest przez opisane już nawilżanie skóry. Dodatkowy efekt przyniesie przechowywanie nawilżających kosmetyków w lodówce. Korzystny wpływ niższej temperatury można zauważyć też w przypadku kąpieli – jeśli będzie chłodna, zmniejszy świąd. Najlepiej, jeśli temperatura wody wynosi 32 stopnie, a już na pewno nie może być wyższa niż 36.

Niezbędny filtr UV

Promieniowanie słoneczne u większości alergików działa kojąco na zmiany skórne. Ale nie jego nadmiar. Słońce może dodatkowo wysuszyć skórę atopową, podrażnić i oparzyć a przez to nasilić zapalenie. W zestawie kosmetyków niezbędnych dla alergika muszą znaleźć się preparaty z filtrem UV.

