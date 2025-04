Kosmetyki z linii Winter Care marki Floslek

Mróz, wiatr i ostre słońce mają bardzo niekorzystny wpływ na stan naszej cery. Sytuacji nie poprawia przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach, a także gwałtowne zmiany temperatury. Przesuszona, wyziębiona skóra traci swoją elastyczność i sprężystość, ulega odwodnieniu i podrażnieniom, a naskórek pęka i łuszczy się.

Aby zapewnić skórze właściwą pielęgnację, koniecznie sięgnijmy po odpowiednie preparaty pielęgnacyjne.

– Kremy nawilżające odstawmy zimą na bok, natomiast smarujmy skórę gęstymi preparatami ochronno-odżywczymi, które są bardziej treściwe oraz bogate w cenne dla skóry składniki odżywcze – radzi dr Henryka Dąbrowska, lekarz dermatolog.

Kremy powinny zawierać składniki natłuszczające, które będą tworzyły na powierzchni skóry ochronny film przed skutkami działania ujemnej temperatury, a więc także nadmierną utratą nawilżenia. Ich zadaniem jest również wzmacnianie bariery lipidowej w głębi warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu skóra jest elastyczna. Polecanymi preparatami do pielęgnacji zimą są kosmetyki z linii Winter Care marki Laboratorium Floslek, które chronią skórę twarzy, dłoni i ust. Zawarte w preparatach np. mocznik czy gliceryna wiążą wodę w skórze. Za łagodzenie podrażnień odpowiadają np. pantenol i olej ze słodkich migdałów. Z kolei witamina E sprawia, że skóra jest elastyczna i gładka, a przede wszystkim opóźnia się jej starzenie.

Dobre kremy powinny również zawierać filtry chroniące przed promieniowaniem UVA i UVB. Światło słoneczne odbijające się w śniegu jest bowiem bardzo intensywne. Mogą nawet spowodować poparzenia. Dlatego oprócz okularów przeciwsłonecznych przed wyjściem świeże powietrze koniecznie należy posmarować twarz kremem z filtrem przynajmniej 25. Narciarze przebywający w wyższych partiach gór w słoneczną pogodę powinni zabezpieczyć skórę twarzy kremem zimowym przeciwsłonecznym SPF 50+.

O szczególną ochronę skóry twarzy powinny zadbać osoby borykające się z problemami naczyniowymi. Taka cera, oprócz ochrony, wymaga wzmocnienia kruchych ścianek naczyń włosowatych. Krem tłusty do cery z problemami naczyniowymi na zimę zawiera ekstrakt z kasztanowca oraz wyciąg z arniki górskiej i miłorzębu japońskiego. Wzmacnia naczynia krwionośne, nawilża i wygładza skórę.

Skóra ust jest bardzo delikatna, cienka i pozbawiona gruczołów łojowych. Trzeba więc o nią dbać i zabezpieczać jeszcze intensywniej niż skórę twarzy. Idealną ochronę stworzy pomadka ochronna do ust z filtrem UV.

Ciepłe rękawiczki to podstawa. Warto mieć jednak pod ręką dobry krem do rąk. Zwłaszcza, że skóra dłoni niemal całkowicie jest pozbawiona gruczołów łojowych. Wystarczy jeden spacer bez rękawiczek, a robi się podrażniona i wysuszona. Krem zimowy do rąk i paznokci z keratyną i witaminą E wygładza, nawilża i natłuszcza. Chroni naskórek przed wysuszeniem i przynosi natychmiastowa ulgę. Poprawia także wygląd paznokci.

