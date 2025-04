„Koziołek Matołek” Ondreja Spišaka to nie tylko opowieść o Koziołku, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu mitycznego Pacanowa i przeżywa niezwykłe przygody. To przede wszystkim historia o tym, że wytrwałość, konsekwencja, chęć zdobywania wiedzy i wyobraźnia pomogą w osiągnięciu każdego celu. Koziołkowi przyjdzie zmierzyć się z Czarownicami rodem z horroru, zającami okradającymi podróżnych, producentami filmowymi, a nawet neapolitańską mafią… Przede wszystkim jednak sympatycznemu, ale i łatwowiernemu Matołkowi dane będzie zmierzyć się z własnymi słabościami, lękami i zwątpieniami. Czy pozornie niezdarny i głupiutki Matołek odnajdzie jedyne miejsce, gdzie podkuwają kozy? Jaki sens będzie miała jego wyprawa? Czego się nauczy, co zrozumie?

Reżyser Ondrej Spišak w przedstawieniu aktywizuje wyobraźnię młodych widzów i wciąga do kolorowego świata, który powstaje z bardzo prostych środków i zmienia się na ich oczach. Spektaklowi towarzyszy odgrywana na żywo muzyka z różnych stron świata.

Adaptacja oparta na tekście Kornela Makuszyńskiego. Spektakl wystawiany na Scenie Na Woli im. T. Łomnickiego

W przedstawieniu zagrają: Zuzanna Grabowska, Anna Kózka, Agata Wątróbska, Paweł Domagała, Michał Maliszewski, Wojciech Solarz.

Bilety na wszystkie spektakle Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy są dostępne w trzech kasach teatru.

Więcej na stronie www.teatrdramatyczny.pl.

Źródło: Biuro Obsługi Widza Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy/ mk

