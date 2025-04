Z czego właściwie jest zbudowany kręgosłup?

Kręgosłup zbudowany jest z dopasowanych do siebie części kostnych (kręgów), które tworzą długi korytarz, w środku którego biegnie rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy to drugi po mózgu najważniejszy organ neurologiczny organizmu. Składa się on z nerwów, które odbierają impulsy z całego ciała i przewodzą do mózgu informacje o ruchach, odczuciach, wrażeniach. Dzięki temu możemy poruszyć ręką, podnieść nogę, wziąć głęboki oddech, czy wciągnąć brzuch.

Jaką funkcję spełnia kręgosłup?

Rola kręgosłupa jest dwojaka. Przede wszystkim ochrania rdzeń kręgowy – nerwy te bowiem są bardzo delikatne i łatwo można je uszkodzić. Drugą rolą kręgosłupa jest utrzymywanie prawidłowej (pionowej) postawy naszego ciała i koordynowanie ruchów kończyn. Jest on połączony z biodrami i ramionami poprzez sieć kostną i nerwową.

Czemu kręgosłup jest taki ważny?

Przy uszkodzeniu którejkolwiek z części tej „aparatury”, przestają prawidłowo działać kolejne. Na przykład: jeśli zaczynamy się garbić (kręgosłup ulega skrzywieniu), zmienia się cała nasza postawa, układ kończyn, a nawet sposób chodzenia. Jeśli natomiast przerwana zostanie ciągłość rdzenia kręgowego (czyli tych nitek nerwowych, biegnących w środku kręgosłupa), często niemożliwym jest ich ponowne połączenie w całość. Grozi to kalectwem i niepełnosprawnością do końca życia.

Zobacz też: Krzywy kręgosłup u dziecka – jak mu zapobiec?

Co ma wpływ na zdrowie kręgosłupa?

Każde najmniejsze uszkodzenie elementu układu ruchu (czyli kości, mięśni lub ścięgien) powoduje konsekwencje w postaci uszczerbku na zdrowiu kręgosłupa. Jest on wyjątkowo wrażliwy na każdą zmianę. Nawet skręcenie kostki u nogi powoduje rozregulowanie równowagi kręgosłupa – przez jakiś czas po skręceniu kostki, „oszczędzamy” chorą nogę i przeciążamy zdrową. Kręgosłup od razu to odczuje i zacznie kompensować sobie tą zmianę w postaci przechylenia, na które w rzeczywistości nie mamy żadnego wpływu.

Kręgosłup, a masa ciała

Kręgosłup dźwiga na sobie ciężar całego ciała. Przestaje rosnąć około 18. roku życia, potem już tylko musi dostosowywać się do reszty organizmu. Dlatego tak bardzo ważna jest prawidłowa masa ciała w zachowaniu zdrowia kręgosłupa. Jeśli nasza waga jest zbyt duża, kręgosłup zaczyna mimowolnie przechylać się w przeciwną stronę obciążenia tak, by utrzymać prawidłowy balans ciała. Takie dostosowywanie się kręgosłupa do obciążenia nie jest korzystne – ulega on bowiem skrzywieniu, które potem ciężko naprawić. Naszym zadaniem zatem jest niedopuszczenie do występowania takiego obciążenia.

Polecamy: Jakie ćwiczenia stosować w rehabilitacji kręgosłupa piersiowego?

Reklama