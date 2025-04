Kręgosłup w podróży - jak o niego zadbać?

Wielu z nas często skarży się na bóle pleców i nierzadko w coraz młodszym wieku. Przeważnie ma to związek z nikłą aktywnością fizyczną, nieprawidłową pozycją podczas wykonywania pracy, także podczas jazdy samochodem, czy też na skutek przeciążenia pleców nadmierną pracą.

Aktualnie trwają wakacje. Czas w którym teoretycznie powinniśmy trochę odpocząć. Wyjeżdżamy na różne wycieczki i często decydujemy się samodzielnie dojechać na miejsce wypoczynku. Ale czy nasz kręgosłup wtedy bardzo nie cierpi?

Oto kilka wskazówek, które pomogą Wam prawidłowo ustabilizować swoje plecy, przyjąć nieobciążającą pozycję w samochodzie, a także bezpiecznie, bez bólów pleców i głowy dojechać na miejsce wakacyjnego urlopu…

1. Ustaw fotel w samochodzie

- kąt oparcia powinien być uzależniony od naszej budowy ciała, jednak zawsze „bardziej” w pionie, niż pozycji półleżącej

- ustaw zagłówek, tak by podpierał głowę, a nie „popychał” ją powodując pochylenie ciała

- wszystkie niezbędne przedmioty, jakie będą Ci potrzebne podczas jazdy ustaw w zasięgu ręki, by nie wykonywać ruchów skręcających i naciągających kręgosłup

- wszelkie udogodnienia w postaci wałków, poduszek, koralików, masujących mat używajmy z rozwagą i tylko wtedy, gdy faktycznie nam pomagają (zanim wyjedziemy z nimi w dłuższą trasę, przetestujmy je na krótszym dystansie)

2. Rób co jakiś czas przerwy na krótką gimnastykę

- po godzinie prowadzenia samochodu zarządź krótką przerwę, podczas której bądź aktywny

- możesz przeciągać swoje ciało, ręce i nogi, wykonać kilka skłonów, ćwiczenia szyi, przebiegnąć się, a także „rozprostować kości” kładąc się np. na tylnym siedzeniu lub na kocu, gdy urządzacie dłuższy postój

- wykonaj masaż szyi (np. rozcieranie i „szczypanie”) oraz nóg (w kierunku od stóp, do góry) – lub poproś, by ktoś Cię rozmasował (pomoże to nie tylko Twojemu ciału, ale i samopoczuciu)

3. Naucz się ergonomicznie wyjmować bagaże i wsiadać do auta

- ciężkie walizki włóż blisko brzegu bagażnika, a następnie przesuń je w głąb

- podczas wyciągania walizek z głębszej części bagażnika możesz oprzeć stopę o ramę samochodu i w ten sposób odciążyć plecy

- podczas umieszczania bagażów, staraj się mieć wyprostowane plecy; ruchy wykonuj powoli i najlepiej w asyście drugiej osoby

- zarówno, gdy wsiadasz i wysiadasz z auta pamiętaj, by robić to powoli, unikając gwałtownych ruchów



4. Gdy zaczyna boleć…

- bezwzględnie się zatrzymaj i odpocznij, przyjmując wygodną pozycję

- po odpoczynku, rozruszaniu się, możesz zażyć lek przeciwzapalny np. ibuprofen lub przeciwbólowy paracetamol

- jeśli problem powtarza się po raz kolejny – udaj się na konsultacje do ortopedy i fizjoterapeuty

- zawsze staraj się mieć zmiennika na czas długotrwałej podróży.