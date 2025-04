W rezultacie nowotworów było mniej i rozwijały się one wolniej. Ale inni badacze przestrzegają przed skutkami ubocznymi, jakie mogą być wynikiem działania kofeiny w przypadku innych nowotworów.

Badacze nie podali myszom kofeiny bezpośrednio, ale zmodyfikowali je genetycznie.

Kofeina wchodzi w interakcję z białkiem ATR, odpowiedzialnym za wykrywanie uszkodzeń DNA. Naukowcy zmodyfikowali geny myszy tak, aby nie produkowały w skórze białka ATR. Następnie przez 40 tygodni myszy były poddawane naświetleniom UV trzy razy w tygodniu.

Wśród myszy pozbawionych białka ATR pierwszy nowotwór rozwinął się trzy tygodnie później niż u niezmodyfikowanych myszy. W pierwszej grupie po 19 tygodniach ubyło również 69% nowotworów, chociaż pod koniec eksperymentu u wszystkich osobników rozwinął się jeden z najczęstszych nowotworów skóry – rak płaskonabłonkowy (kolczystokomórkowy).

W badaniu czytamy: ,,W żadnym momencie badania średnia liczba nowotworów u zmodyfikowanych myszy nie uległa znaczącemu obniżeniu. Natomiast zastosowanie kofeiny może być przydatne w zapobieganiu nowotworom skóry wywołanym przez promienie UV”.

Jednak aplikacja kofeiny na skórę osoby opalającej się nie jest tym samym, co genetyczna modyfikacja skóry myszy w laboratorium. Dlatego dalsze badania zweryfikują wartość ochronną kofeiny u ludzi.

Profesor Dot Bennett, profesor biologii komórkowej na Uniwersytecie St. George w Londynie mówi: ,,Autorzy badania zachęcają do umieszczenia kofeiny lub związków pokrewnych w środkach do opalania. Najpierw jednak trzeba sprawdzić, czy kofeina nie wywoła skutków ubocznych w postaci wzrostu przypadków innych nowotworów, szczególnie czerniaka, który pochłania ponad 4 razy więcej ofiar niż rak płaskonabłonkowy”. I jak dodaje: ,,Balsam z kofeiną może trochę przyspieszyć proces opalania, jako że ta rodzina związków stymuluje komórki pigmentowe do produkcji większej ilości barwnika”.

Źródło: BBC/ar

