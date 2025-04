„Nikt, a już w szczególności dziecko, nie zasługuje na tak straszne doświadczenie. To był koszmar. Przeżyliśmy najtrudniejsze tygodnie w życiu” – mówi Rebecca Cannon z Kanady. Jej 14-miesięczna córka doznała rozległych i poważnych poparzeń po kremie przeciwsłonecznym przeznaczonym dla dzieci.

Rebecca pojechała z córeczką Kylą w odwiedziny do kuzynki. Dziewczynka chciała pobawić się z innymi dziećmi na dworze. Dzień był pochmurny i trochę chłodny, ale słońce wychodziło zza chmur, więc Cannon ubrała córkę w płaszcz i kapelusz. Nasmarowała też jej nos i policzki kremem z filtrem Banana Boat.

Nigdy wcześniej nie używała tego produktu, ale przeczytała etykietę, według której kosmetyk miał być bezpieczny dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

Jednak zamiast chronić skórę dziecka, spowodował poparzenia i silny obrzęk.