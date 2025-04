Choć jesteśmy tego w większości nieświadomi nikiel można znaleźć nie tylko w tanich kolczykach, monetach czy guzikach od spodni, ale również w wielu kosmetykach i produktach spożywczych. U osoby uczulonej mogą one wywoływać objawy skórne w postaci czerwonych, sączących się grudek na skórze, suchości skóry i jej pękania. Ponadto u osób z alergią na nikiel zawarty w pożywieniu mogą wystąpić: zapalenie spojówek, katar, napady astmy a nawet reakcja anafilaktyczna. Do tej pory osoby z tego typy alergią musiały unikać określonych produktów. Nowe rozwiązanie przynajmniej części problemów osób uczulonych na nikiel proponują naukowcy pracujący w szpitalu Brigham and Women's Hospital. Zauważyli oni, że nanocząstki zawierające wapń skutecznie chronią przed wpływem niklu. Co więcej, nanocząstki zostały tak zaprojektowane by same nie mogły penetrować przez skórę, przez co nie obserwuje się żadnych działań niepożądanych przy zastosowaniu nowego kremu. Mimo, że naukowcy stosowali w swoich badaniach stężenia niklu znacznie wyższe niż spotykane na co dzień, krem z nanocząsteczkami skutecznie chronił przed jego wpływem.

„ Pomimo stosowania kremów, leków przeciwzapalnych i prób unikania kontaktu z niklem, jest on nadal najczęstszą przyczyną występowania skórnej reakcji alrgicznej.” – mówi dermatolog R. Rox Anderson, zaangażowany w te badania – „Nanocząstki, które wiążą się z tym alergenem, same nie wnikając do skóry są nowym pomysłem na leczenie alergii na nikiel.”

Więcej na ten temat można przeczytać w internetowym wydaniu Nature Nanotechnology, gdzie naukowcy opublikowali wyniki swoich badań.

Źródło: EurekAlert!/ kp

