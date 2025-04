Mężczyźni z reguły bronią się przed wizytą u lekarza rękami i nogami. Muszą czuć się naprawdę fatalnie, żeby pójść do przychodni. Odraczają badania, zwłaszcza jeśli dolegliwości, które ich dotknęły są krępujące i wstydliwe,

a za takie właśnie uważa się pojawienie się krwi w kale. Myśl o badaniu przez

odbyt budzi u praktycznie każdego pacjenta wstyd i przerażenie. Należy

pamiętać, że krew w kale być objawem bardzo groźnej choroby, dlatego nie należy

zwlekać z wizytą u lekarza!

Jak wyglądają dolegliwości?

Krew w stolcu nigdy nie jest objawem prawidłowym. Najczęściej przyczyną takiego stanu jest krwawienie z przewodu pokarmowego. W zależności od tego czy krew pochodzi z górnego czy dolnego odcinka przewodu

pokarmowego, objawy będą się manifestowały w różny sposób. Jeżeli źródłem

krwawienia są żylaki przełyku albo wrzody żołądka lub dwunastnicy, przed

dostaniem się do kału krew zostanie zmetabolizowana – na stolcu nie będzie

świeżej krwi, ale będzie on czarny.

Przy krwawieniu z górnego odcinka przewodu

pokarmowego, oprócz smolistych stolców mogą się pojawić także krwawe wymioty.

Krwawienie z dolnego odcinka jest najczęściej spowodowane hemoroidami. W takim

przypadku na kale jest widoczna świeża krew, a oprócz tego pojawia się ból i

swędzenie w okolicy odbytu.

Badania, które musisz zrobić

Jednak

rzeczą, której najbardziej trzeba się obawiać, kiedy zobaczy się krew w stolcu,

to rak jelita grubego. Często może to być jedyny jawny klinicznie objaw

nowotworu. Jeżeli oprócz tego pacjent skarży się na zaparcia i bóle brzucha, a

w badaniach laboratoryjnych wykryto niedokrwistość, to niestety ryzyko

nowotworu jest duże.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów

złośliwych u mężczyzn, a ryzyko zachorowania zwiększa się już po 35 roku życia.

Niestety krew w kale nie zawsze jest widoczna, zwłaszcza jeżeli rak dotyczy

prawej połowy jelita, co opóźnia rozpoznanie. Dlatego istotne jest wykonywanie

badań w kierunku krwi utajonej w kale.

Pojawienie się krwi w stolcu, czy wykrycie jej za pomocą badania

laboratoryjnego, jest wskazaniem nie tylko do badania przez odbyt, ale także do

badania endoskopowego jelita grubego czyli kolonoskopii lub rektoskopii.

Większość nowotworów jelita grubego umiejscowionych jest w odbytnicy, dzięki

czemu można je wykryć już podczas badania per rectum.

Wykluczyć raka jelita grubego

Przy stwierdzeniu

krwi w stolcu najważniejsze jest wykluczenie nowotworu. Jednak przyczyną

takiego objawu może być także infekcja bakterią Salmonelli lub duru brzusznego,

jednak wtedy zazwyczaj dodatkowo pojawiają się bóle brzucha oraz gorączka.

Smoliste stolce mogą być objawem choroby wątroby, gdyż to właśnie najczęstsza

przyczyna żylaków przełyku, czy choroby wrzodowej.

Jednakże bez względu na

przyczynę krwawienia z przewodu pokarmowego, zawsze jest ono wskazaniem do

dalszej diagnostyki i leczenia. Nie wahaj się gdy zobaczysz krew w stolcu – idź

do lekarza! Nie pozwól by wstyd spowodował, że przegrasz walkę o swoje zdrowie!

