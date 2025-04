Do głównych powodów z pewnością możemy zaliczyć stres i pośpiech, jakie towarzysza ludziom coraz częściej każdego dnia. Izdebski porównał wyniki z roku 2001, gdy średni czas stosunku trwał 18 minut, z 2005 rokiem, gdy średni czas stosunku wynosił 14 minut. Ile powinien zatem trwać stosunek płciowy?Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Trudno raczej wskazać jakąkolwiek "powinność" w tej kwestii. Jedni preferują krótki akt seksualny, inni dłuższy. Niektórym parom osiągnięcie maksymalnego pobudzenia i satysfakcji zajmuje kilka do kilkunastu minut, inni potrafią na miłosnych igraszkach spędzić całą noc. Wpływ mają tu przede wszystkim doświadczenie oraz dojrzałość do przeżywania różnych emocji i uczuć, relacja z partnerem i inne.

