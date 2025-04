Krople zawierające ksylometazolin (np. Xylogel czy Rhinazin), które najczęściej stosuje się przy katarze wirusowym, można stosować maksymalnie 4–6 dni.

Wprawdzie zmniejszają one obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny, co ułatwia oddychanie, ale mają też działanie uboczne. Dłużej stosowane prowadzą do nadmiernego wysuszenia błony śluzowej nosa, a nawet jej uszkodzenia. A uszkodzona śluzówka to wrota dla zarazków! Krople te mogą też wywołać uzależnienie oraz tzw. zespół zatkanego nosa. Stale mamy wtedy uczucie niedrożnego nosa, więc na okrągło sięgamy po krople, co uniemożliwia regenerację śluzówki. Przy gęstym katarze ropnym (bakteryjnym) trzeba sięgnąć po krople z antybiotykiem (są jednak tylko na receptę) lub z sulfonamidem, np. Sulfarinol. Te ostatnie nie powinny być stosowane dłużej niż 3–5 dni ze względu na ryzyko wystąpienia wtórnego nasilenia kataru. Wnętrze nosa zawsze warto też nawilżać roztworem wody morskiej. Preparaty tego typu są przeznaczone nawet do codziennego i długotrwałego stosowania.



Rada: Do oczyszczania nosa najlepiej używaj chusteczek jednorazowych. Przy katarze pij dużo płynów. Nawilżają organizm, a więc i drogi oddechowe.