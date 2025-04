Czy jest to fragment horroru? Ależ skąd. Przedstawiona historia może być prawdziwa i jest bardziej niż realna dla wielu z tych, którzy cierpią na ... migrenę.Najczęściej na migrenowe bóle głowy uskarżają się ludzie młodzi i w średnim wieku, częściej kobiety. Jest to choroba w której ciągle jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiemy co tak naprawdę wywołuje migrenę. Rozważanych jest wiele hipotez, ale żadna do tej pory nie została ostatecznie potwierdzona. Także przebieg migreny może być bardzo zróżnicowany. Klasyczny napad wygląda jak w załączonym opisie, z trudnym do opisania, pulsującym, zazwyczaj jednostronnym bólem głowy. Do tego dochodzi nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne: światło, dźwięki, zapachy. Mogą występować nudności, wymioty czy inne objawy neurologiczne. Ból nasila się przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności, dlatego pacjenci w czasie ataku najchętniej pozostają bez ruchu w ciemnym pokoju, jak najdalej od świata. Częstość napadów także jest bardzo zróżnicowana, od kilku w ciągu życia do kilku w tygodniu. Bardzo ciekawym zjawiskiem w migrenie jest tak zwana aura. Jest to swego rodzaju neurologiczny fenomen, który niejako zapowiada migrenę. Aura może przebiegać w postaci wzrokowych, czuciowych czy mięśniowych symptomów np. zaburzeń widzenia, słyszenia dźwięków, czucia zapachów, czy krótkotrwałych porażeń kończyn.Leczenie jest zawsze dobierane indywidualnie i opiera się nie tylko na leczeniu farmakologicznym, ale również ziołolecznictwie, aktywności fizycznej i niekiedy zmianach w stylu życia. (kp/pk)

Reklama