Wędzidełko to cieniutki pasek tkanki łącznej, biegnący od żołędzi do napletka. Przytrzymuje napletek, żeby nie ściągnął się za bardzo np. podczas wzwodu. U niektórych mężczyzn wędzidełko spełnia swoją rolę aż nadto dobrze – wtedy, gdy jest za krótkie. Nie pozwala to na całkowite odprowadzenie napletka lub, przy jego odprowadzeniu, powoduje bolesne pociąganie żołędzi prącia. Taka sytuacja jest bardzo niekomfortowa, ponieważ może skutkować dolegliwościami bólowymi np. przy współżyciu.

Kogo dotyczy problem?

Wędzidełko może być krótkie od „początku” czyli od urodzenia. Zauważane jest najczęściej dopiero przez młodych chłopców, kiedy zaczynają dojrzewać. Penis zaczyna rosnąć, pojawia się potrzeba odprowadzania napletka i okazuje się, że coś przeszkadza. Krótkie wędzidełko może być również dolegliwością nabytą i pojawić się u mężczyzn, którzy wcześniej nie mieli tego problemu – np. wskutek urazów lub stanów zapalnych.

Jakie są objawy?

Efektem krótkiego wędzidełka jest oczywiście różnie nasilony problem z odprowadzeniem napletka. W rezultacie powoduje to ból, zwłaszcza podczas stosunku. Wędzidełko napina się, a przy zbytnim forsowaniu może się naderwać lub nawet pęknąć. Niestety nie jest to rozwiązaniem – naderwane wędzidełko zrasta się nieprawidłowo, co powoduje dalsze jego skracanie. Jeszcze gorzej gdy wędzidełko pęknie – bardzo ukrwione miejsce, jakim jest penis zaczyna obficie krwawić i należy podjąć leczenie.

Prosty zabieg... i po bólu

Dużo lepiej uprzedzić tą sytuację poddając się zabiegowi plastyki wędzidełka. Nacina się je wtedy i zszywa w taki sposób, aby je wydłużyć. Zabieg trwa bardzo krótko, odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Jedynym „poświęceniem” jest obowiązująca po nim przerwa we współżyciu i masturbacji. Wędzidełko musi się zagoić oraz nabrać wytrzymałości – trwa to zazwyczaj kilka tygodni.

Wędzidełko a stulejka

Właściwie mają bardzo podobny efekt – problem ze zdjęciem napletka z żołędzi, ale jednak są to dwa różne zjawiska. Stulejka przeważnie powoduje poważniejsze ograniczenia w odciąganiu napletka niż krótkie wędzidełko. Czasami jednak „właścicielowi” problemu trudno stwierdzić, z czym ma do czynienia.

Niezależnie od tego czy to stulejka, czy krótkie wędzidełko, jeśli zauważysz u siebie problem z ruchomością napletka, skonsultuj się z lekarzem.

Nikt nie będzie nic ciął na siłę, ale być może wczesny zabieg zaoszczędzi Ci wielu lat frustracji i czekania, aż coś się samo rozwiąże.

