Nowozelandzcy naukowcy - na czele ze Stefanem Wagnerem - odszukali w krowim DNA fragment odpowiedzialny za produkcję betalaktoglobuliny (białka mleka krowiego), a następnie stworzyli cząsteczkę RNA, która "ucisza" (w procesie zwanym interferencją RNA) gen tego białka. Badacze zablokowali ten gen w zapisie DNA w jądrze komórki jajowej krowy, a później zmienione jądro przenieśli do innej komórki jajowej (pozbawionej wcześniej swojego jądra). Ostatnim etapem było zapłodnienie jaja i wszczepienie rozwijającego się zarodka do krowiej surogatki. W wyniku tych zabiegów na świat przyszło zdrowe cielę (rodzaju żeńskiego).

Uczeni podali cielaczkowi hormony, które wywołały chwilową laktację. Analiza mleka udowodniła, że jest ono pozbawione betalaktoglobuliny. Przy okazji okazało się, że poziom innych białek w mleku był wyższy niż normalnie. Według naukowców wykorzystana technologia nie niesie za sobą żadnego ryzyka dla zwierząt i ewentualnych konsumentów pijących ich mleko. Jednak pojawiają się zdania, że takie modyfikacje mogą nieść jakieś ryzyko, chociażby dlatego, że wciąż niewiele wiemy o materii, którą usiłują manipulować uczeni z Nowej Zelandii.

Na białko mleka krowiego, konkretnie na betalaktoglobulinę, jest uczulonych około 3 proc. dzieci. To jedna z najbardziej powszechnych alergii na świecie.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 4.10.2012 r.

