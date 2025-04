„Dziwny” głos

Zwykła zmiana głosu podczas jakiś infekcji, powszechnie zwana chrypką, zwykle nie budzi naszych podejrzeń. Jednak ta przypadłość może mieć związek nie tylko z gardłem lub krtanią, ale może być np. powiązana z chorobą stawów. Zdarza się, że zwykła chrypka jest objawem nowotworu krtani lub dolnej części gardła.

Niebezpieczny element

Zawsze podczas zabawy naszych pociech uważamy, żeby czegoś przypadkiem nie połknęły, aby zapobiec zadławieniu się. Jednak nie tylko dzieci są narażone na utknięcie obcego ciała w organizmie. Może się to zdarzyć każdemu, np. wykonując tak prostą rzecz, jaką jest jedzenie. Gdy ciało obce jest zbyt duże lub nie umiemy odpowiednio zareagować i wpadamy w panikę, wtedy istnieje możliwość nagłego uduszenia się. Jak temu zapobiec?

Uraz krtani

Bardzo łatwo można uszkodzić krtań, co związane jest z jej budową. Może to się stać nawet podczas zwykłego treningu, np. trenowania sztuk walki. Najczęściej jednak do uszkodzenia dochodzi podczas wypadków. Niestety czasem skutki mogą być bardzo groźne dla naszego życia. Przeczytaj, co należy robić w takich przypadkach.

Dlaczego nie mogę mówić?

Nasza mowa jest warunkowana przez wiele czynników. Aby wydobył się dźwięk z naszego gardła, wszystkie narządy muszą prawidłowo funkcjonować. Afonia, czyli bezgłos, jest następstwem złego funkcjonowania fałdów głosowych. Choroba ta może mieć nawet podłoże psychiczne.

Rak krtani

Polska jest krajem, w którym duży odsetek ludzi zapada na nowotwór krtani. Częściej są to mężczyźni. Jednak najbardziej są narażeni palacze, gdyż rak ten jest dla nich takim samym zagrożeniem, jak rak płuc. Niestety rzadziej się o nim mówi, przez co ludzie są mniej wyczuleni i nie myślą o tym, jak o potencjalnym zagrożeniu.

Rak a utrata głosu

Rak, jeśli zostanie wykryty we wczesnym stadium, może zostać wyleczony metodą, która nie wiąże się z utratą głosu. Jednak nawet gdy musimy poddać się operacji usunięcia krtani, istnieją metody, które pozwalają nam zachować głos. Wiadomo jednak, że im wcześniej zostanie wykryty nowotwór, tym większe szanse na zachowanie mowy.

