Jak dochodzi do skrzywienia przegrody?

Skrzywiona przegroda nosa może być konsekwencją urazu, upadku lub uderzenia w nos. Niekiedy bywa ona skutkiem zaburzenia wzrostu kości i elementów chrzęstnych twarzy.

Do czego może prowadzić krzywa przegroda nosa?

Najpoważniejszym problemem wywołanym przez skrzywioną przegrodę jest upośledzenie oddychania przez nos. Na skutek tego wdychane powietrze nie jest dostatecznie oczyszczane, ogrzewane ani nawilżane. Prowadzi to do oddychania przez usta, a to z kolei skutkuje częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Dodatkowym problemem jest niedostateczna wentylacja zatok przynosowych. Może to prowadzić do przewlekłego, trudno leczącego się zapalenia zatok, a także zapaleń oskrzeli. Szczególnie u starszych osób wystąpić może zmniejszenie zawartości tlenu we krwi i zaostrzenia chorób układu krążenia. Krzywa przegroda nosa może powodować również zaburzenia węchu i bóle głowy.

W przypadku znacznego skrzywienia przegrody nosowej zdeformowany bywa również kształt nosa.

Kiedy leczy się krzywą przegrodę nosa?

Niewielkie skrzywienie przegrody nosa występuje u większości ludzi i, o ile nie wywołuje dolegliwości, nie musi być leczone. Jeśli natomiast występują objawy, powinno zostać zastosowane leczenie operacyjne, zwane septoplastyką.

Jak wygląda korekcja skrzywionej przegrody?

Operacja nie trwa zwykle dłużej niż godzinę i może zostać przeprowadzona zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak i ogólnym, czyli narkozie. Przez niewielkie nacięcie od strony jamy nosowej zostają usunięte powodujące skrzywienie fragmenty chrząstki, tworzącej przegrodę nosa. Po zabiegu, na około dwa dni zostaje założona tamponada. W tym czasie wystąpić mogą problemy ze snem, bóle głowy i nadmierne łzawienie. Dolegliwości te ustępują zazwyczaj po zdjęciu opatrunku. Po kilku dniach pacjent jest wypisywany ze szpitala. Operacja nie pozostawia widocznych blizn.

Ryzyko związane z zabiegiem septoplastyki jest niewielkie. Możliwe są ogólne powikłania, jak krwawienia, trudności w gojeniu się ran czy zakażenia. Niezmiernie rzadko dochodzi do perforacji (powstania dziur) przegrody nosa lub urazów sąsiadujących struktur-kanalików łzowych oczu.

