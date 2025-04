Gdy zaczyna się tworzyć wada kręgosłupa...

Zbyt ciężki plecak, konieczność spędzania długich godzin w niewygodnych szkolnych ławkach, a po szkole długie godziny przed telewizorem lub monitorem komputera. Tak właśnie rodzą się wady kręgosłupa u dzieci. Skolioza (najczęstsza), kifoza, lordoza – wszystkie muszą być przedmiotem uwagi rodziców i rehabilitantów jeszcze w dzieciństwie. Jeśli nie skorygujemy powstającej wady u dziecka, przysporzymy mu problemów w późniejszym dorosłym życiu. Wada kręgosłupa „rośnie wraz z dzieckiem” i nie naprawi się sama. W dorosłym wieku, kiedy proces wzrastania kości dawno się już zakończył, będzie to trudniejsze niż w dzieciństwie.

Okażmy zainteresowanie ćwiczeniami

Jeśli zajdzie już konieczność gimnastyki korekcyjnej u dziecka, bardzo ważne jest, by ćwiczenia te kojarzyły się dziecku z przyjemnym spędzaniem czasu, a nie z niemiłą koniecznością. Dzięki temu będzie ono bardziej przykładać się do ćwiczeń i wykonywać je zgodnie z zaleceniem instruktora. Jeśli wada kręgosłupa u dziecka jest dość duża, korygowanie jej za pomocą ćwiczeń może z początku sprawiać dziecku ból – dlatego bardzo ważne jest wsparcie rodzica. Wytłumaczenie, że „to dla Twojego dobra” albo „w przyszłości mi za to podziękujesz” może okazać się dla dziecka niewystarczające, wręcz niezrozumiałe. Lepiej powiedzieć „chętnie popatrzę jak ćwiczysz” albo „jesteś bardzo dzielny, bardzo ładnie ćwiczysz”. Motywacja z nutką pochwały przynosi bardzo dobre efekty. Jeśli rehabilitant zaleci powtarzanie ćwiczeń w domu, okażmy dziecku zainteresowanie ćwiczeniami, bądźmy z nim w tych momentach i dajmy mu odczuć, że jest to dla nas ważne.

Co można zrobić dla dziecka?

Najprościej jest wprowadzić w codziennym życiu dziecka przyzwyczajenia, które pozwolą mu uchronić się przed wadami kręgosłupa. Bardzo ważną rolę odgrywa tu dieta. Musi być przede wszystkim zbilansowana – dostosowana do potrzeb dziecka, zapewniająca właściwą masę ciała. Otyłość jest czynnikiem ryzyka występowania wad kręgosłupa, podobnie jak niedobór masy ciała. Poza tym ważne jest zapewnienie dziecku w diecie właściwej ilości witamin z grupy B oraz A, C i D, a także minerałów – znajdziemy je w mleku i jego przetworach oraz rybach. Dodatkowo możemy pomóc dziecku umiejętnie pakując mu plecak i równomiernie rozkładając ciężar. Także istotne jest wprowadzenie aktywności fizycznej – wspólnych spacerów, gry w piłkę, rodzinnych wyjść na basen. Na tym ostatnim ewidentnie skorzystają także rodzice.

