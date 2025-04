Praca opublikowana w czasopiśmie Nature Genetics przedstawia lokalizację 13 genów mogących mieć wpływ na naszą budowę, których efekt działania jest szczególnie silnie wyrażony u kobiet. Naukowcy z Uniwersytetu Oxford oraz organizacji Medical Research Council przebadali ponad 77000 osób, aby odnaleźć geny odpowiedzialne za miejsce gromadzenia tkanki tłuszczowej, które determinują kształt naszej figury.Badanie to jest szczególnie ważne, ponieważ jak wiadomo mężczyźni i kobiety mający tendencję do otyłości brzusznej są bardziej narażeni na wystąpienie cukrzycy i chorób serca w porównaniu z osobami gromadzącymi nadprogramowe kilogramy w udach i pośladkach. Co ciekawe wśród tych 13 regionów DNA znajdują się geny odpowiedzialne za poziom cholesterolu i insuliny, oraz za rozwój insulinooporności. „Zrozumienie biologii poprzez znajdywanie genów jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do znalezienia leczenia. Jest to jednak krok kluczowy.” – komentuje Dr Cecilia Lindgren z Uniwersytetu Oxford.Znalezione 13 genów jest jedynie małym fragmentem DNA biorącym udział w kształtowaniu naszych proporcji, jednak odkrycie daje wgląd w mechanizmy leżące u podstawy procesów gromadzenia tkanki tłuszczowej. Już teraz postuluje się na tej podstawie stworzenie nowych zaleceń dietetycznych lub terapii farmakologicznej.Źródło: BBC News/kp/pk

