Dawca nerki



Dawcami nerek mogą być następujące osoby:

spokrewnione: linia wstępna (rodzice dziadkowie), linia zstępna (dzieci, wnukowie, prawnukowie);

niespokrewnione (małżonek, osoba adoptowana);

pełnoletnie;

zdrowe.

Dawca nerki musi wyrazić pisemną zgodę na pobranie nerki, jego decyzja nie powinna być podejmowana pod presją otoczenia.

Wycofanie zgody



Osoba, które chce stać się dawcą nerki, powinna dobrze przemyśleć swoją decyzję, która powinna mieć charakter altruistyczny. Jeżeli w trakcie rozmowy w Ośrodku Transplantacyjnym dawca odczuje, że ma pewne wątpliwości, powinien je od razu wyjaśnień ze specjalistą. Tak ważna decyzja nie może zostać podjęta pochopnie, musi być natomiast podjęta dobrowolnie bez żadnych nacisków.

Osoby, które są zdecydowane na oddanie nerki, wyrażają swoją wolę pisemnie. W przypadku zmiany decyzji ewentualny dawca może wycofać swoją zgodę na dowolnym etapie przygotowań do zabiegu. Nie jest to związane z ponoszeniem kosztów finansowych.

Kto nie może oddać nerki?



Osoby, które nie mogą oddać nerki, to cierpiący na następujące choroby:

choroby nerek i choroby ogólnoustrojowe, które prowadza do uszkodzeń nerek;

nadciśnienie tętnicze;

cukrzyca;

otyłość;

choroby nowotworowe, sercowo-naczyniowe, układu oddechowego i wątroby;

HIV;

wirusowe zapalenie wątroby typu B i C;

zaburzenia krzepnięcia;

uzależnienia od narkotyków;

zaburzenia psychiczne.

Oddać nerki nie mogą też osoby o przebyciu: gruźlicy, boreliozy, brucelozy, jak również te, które spodziewają się korzyści materialnych po oddaniu nerki.

Nadciśnienie tętnicze i otyłość a oddanie nerki



Osoby z nadciśnieniem tętniczym w zależności od sytuacji mogą zostać zakwalifikowane jako dawcy nerek. Wszystko zależy jednak od stanu ich układu krążenia, narządu wzroku i wymaganego leczenia hipotensyjnego. Jeżeli podczas kontroli nie zostaną stwierdzone skutki nadciśnienia tętniczego i jest ono odpowiednio regulowane przy pomocy leków obniżających ciśnienie, to specjalista ma obowiązek rozważyć pobranie nerki od ewentualnego dawcy. Pojawia się jednak ryzyko, że po pewnym czasie potrzebna będzie większa niż do tej pory dawka leków hipotensyjnych.

Z otyłością sprawa wygląda inaczej. Otyłość jest jedną z przyczyn prowadzących do poważnych chorób nerek, dlatego też specjalista powinien ocenić stopień otyłości i jej obecna skutki. Decyzja o kwalifikacji jest sprawą indywidualną.

Artykuł powstał na podstawie informatora „Transplantacja – nowe życie. Informacje dla rodzin pacjentów z niewydolnością nerek” w opracowaniu prof. dr hab. med. Alicji Dębskiej-Ślizień, Gdańsk 2011 r.