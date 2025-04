Sarkoidoza - chorobą ludzi młodych

Sarkoidoza jest chorobą dość sprawiedliwą, ponieważ chorują na nią ludzie we wszystkich krajach i strefach klimatycznych. Częstość zachorowań ocenia się na 10-40 osób na 100 000 a w Polsce na 10 na 100 000. Całkiem równomiernie rozkłada się także ryzyko zachorowań, jeśli chodzi o podział na płeć, chociaż po 50. roku życia zdecydowanie częściej chorują kobiety. Przyczyna tego stanu rzeczy jest niejasna. Gdy mówimy o najbardziej zagrożonej grupie wiekowej zdecydowanie wyróżnić należy osoby pomiędzy 20-40 rokiem życia. Jak więc widać są to osoby dosyć młode, w pełni sił.

Reklama

Rola genów

Jak to zwykle bywa nie do przecenienia jest rola czynników genetycznych. Do tej pory nie udało się wskazać konkretnych genów odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko występowania sarkoidozy jednak w różnym stopniu chorują przedstawiciele różnych ras. I tak na przykład u osób czarnoskórych choroba ma cięższy przebieg, natomiast zmiany skórne w postaci rumienia guzowatego są charakterystyczne dla Europejczyków a sarkoidoza z zajęciem serca jest częstsza wśród Japończyków. Związek z genami potwierdza także częstsze występowanie choroby u członków tej samej rodziny.

Przeczytaj także: Choroby genetyczne - dziedzictwo przodków

A może przyczyna tkwi gdzie indziej?

Nie udało się jednoznacznie określić czynników zwiększających zachorowalność na sarkoidozę jednak jest kilka ciekawych obserwacji w tej mierze. Częściej zapadają na chorobę osoby zajmujące się rolnictwem lub mające kontakt ze środkami owadobójczymi, pestycydami oraz ze zgniłymi substancjami. Znane są przypadki występowania przypadków sarkoidozy w tym samym miejscu i czasie co może wskazywać na działanie czynnika zakaźnego. Na koniec warto znowu odwołać się do genów, ponieważ stwierdzono większą zapadalność na sarkoidozę u osób z konkretnymi antygenami tkankowymi (specyficzne cząsteczki na naszych komórkach, które pozwalają naszemu organizmowi odróżnić swoje białka od potencjalnie wrogich – obcych).

Zobacz także: Na czym polega niedodma płuc?

Reklama

Cud diagnostyki

Warto wspomnieć o tym, że sarkoidoza często wykrywana jest przypadkowo podczas badań okresowych. Dzieje się tak, ponieważ nie zawsze daje ona objawy. Wypływa z tego wniosek, że częściej diagnozowana jest sarkoidoza w krajach o wysokim poziomie rozwoju medycyny.

Problemy z wyodrębnieniem grup podwyższonego ryzyka zachorowalności wynikają, z do tej pory nierozpoznanej, etiologii sarkoidozy.