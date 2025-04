Dawcą krwi może zostać osoba, która ma co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 65. Nie można też ważyć mniej niż 50 kg (bez względu na wzrost czy posturę). Spełniasz te kryteria? Zatem czytaj dalej, a dowiesz się, jakie są pozostałe warunki, a także co robić przed pobraniem krwi i po nim.

Gdzie się skierować i co wziąć pod uwagę?

O adresy punktów pobrań możesz się zapytać w dowolnej przychodni. Znajdziesz je też w Internecie na: www.dawca.pl, www.oddajkrew.pl i www.krwiodawcy.info. Zamieszczono tam także szczegółowe wskazówki dla osób, które chcą oddać krew. Na wszelki wypadek podajemy najważniejsze z nich.

- Jednorazowo oddaje się 450 ml krwi – mężczyźni mogą to zrobić maksymalnie 6 razy w roku, kobiety 4 razy.

- Dawca musi być zdrowy – jeśli coś ci dolega, zapytaj swojego lekarza, czy możesz iść na pobranie. Wiedz jednak, że w ogóle krwi nie mogą oddawać osoby, które chorowały na kiłę, żółtaczkę typu B lub są nosicielami wirusowego zapalenia wątroby typu C czy wirusa HIV. Przeciwwskazaniem jest także cukrzyca, choroby nerek i krwi, gruźlica, nowotwór, padaczka, a nawet astma. Pełny spis wykluczających dolegliwości znajduje się w ankiecie, którą trzeba wypełnić przed oddaniem krwi. Bezpośrednio przed pobraniem robiony jest też test z próbki krwi.

- Musisz poczekać z oddaniem krwi, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłaś w ciąży, masz miesiączkę lub jesteś 4 dni (albo mniej) przed okresem lub po nim. Potrzebujesz bowiem czasu, by twój organizm się zregenerował.

Jak się przygotować do oddania krwi?

Jeśli wiesz już, że możesz oddać krew, pora na ostatnie przygotowania.

- W ciągu 7 dni przed pobraniem nie umawiaj się na żadne chirurgiczne zabiegi (nawet wyrwanie zęba).

- Przez 3 dni przed pobraniem nie zażywaj leków zawierających kwas acetylosalicylowy (popularnie nazywany aspiryną).

- W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij ok. 2 litrów płynów (wody mineralnej, soków), ale nie alkohol! Jedz posiłki bez ostrych przypraw i tłuszczów zwierzęcych (masło, smalec, śmietana, jajka, tłuste mięso). Wyśpij się.

- W dniu pobrania zjedz lekkie śniadanie (np. kanapki z chudą wędliną lub białym serem i dżemem).Przynajmniej przez godzinę przed oddaniem krwi nie pal papierosów.



Czego się spodziewać w punkcie pobrań?

Do stacji krwiodawstwa przyjdź z dowodem osobistym. Zarejestruj się, wypełnij ankietę, poczekaj na wyniki wstępnego badania krwi. Potem lekarz zakwalifikuje cię do pobrania i – w wybraną przez ciebie rękę – pielęgniarka wkłuje igłę, do której będzie podłączona rurka. W ciągu ok. 10 minut spłynie przez nią cała jednostka (450 ml) krwi. Po ok. 15 minutach odpoczynku będziesz mogła odebrać czekolady (zjedz choć trochę od razu, to doda ci sił) i wrócić do domu.