Potwierdzenie alergii

Pierwszym zadaniem, jakie stoi przed lekarzem alergologiem przed rozpoczęciem odczulania jest ustalenie, czy odczulanie w ogóle jest potrzebne. Zdarza się, że pacjenci zgłaszają jakieś objawy alergii, występują one jednak sporadycznie i są mało uciążliwe. W takim przypadku mówi się raczej o skłonności do alergii, która nie musi być leczona odczulaniem. Jeśli natomiast objawy są uciążliwe i występują stale lub przy kontakcie z określonym alergenem, konieczne jest wykonanie testów alergicznych w celu wykluczenia lub potwierdzenia alergii. Dopiero kiedy alergia jest potwierdzona testami i rozpoznane są alergeny wywołujące objawy, można rozpocząć odczulanie.

Reklama

Czy każdą alergię można wyleczyć?

Najlepsze wyniki odczulania obserwuje się w przypadku alergii na jad owadów, pyłki i roztocza. Osoby z tym rodzajem alergii są więc najczęściej poddawane odczulaniu. Obecnie nie istnieje natomiast żadna metoda odczulania na alergeny pokarmowe. Pacjentom uczulonym na dane produkty żywieniowe zaleca się więc unikanie ich w diecie.

Zobacz też: Na czym polega odczulanie?

Uwaga na ilość alergenów

Najłatwiej odczula się osoby uczulone na jeden alergen. W przypadku pacjentów uczulonych na wiele czynników z różnych grup odczulanie nie jest zwykle w ogóle brane pod uwagę. Przyjmuje się, że odczulać można maksymalnie na 2 – 3 alergeny. Często też lekarze decydują się na zastosowanie szczepień na ten alergen, który wywołuje najbardziej uciążliwe objawy.

Współpraca pacjenta

Odczulanie jest uważane za jedną z bardziej uciążliwych terapii. Pacjent musi przez kilka lat ze stałą częstotliwością pojawiać się w poradni, każda wizyta natomiast wiąże się zwykle z koniecznością opuszczenia kilku godzin z pracy czy ze szkoły. Podczas kwalifikowania pacjenta do odczulania należy więc wziąć pod uwagę to, czy będzie on gotów na podjęcie takiego leczenia.

Terapii odczulającej nie podejmują zwykle osoby, których praca lub styl życia wymagają ciągłych podróży lub które mieszkają zbyt daleko od ośrodka przeprowadzającego odczulanie.

Alternatywą dla tych pacjentów są szczepionki podjęzykowe, które są jednak mniej skuteczne niż iniekcje podskórne.

Reklama

Inne przeciwwskazania

Jak w każdej terapii, istnieje wiele przeciwwskazań do podjęcia odczulania. Najważniejszą z nich jest wiek pacjenta – nie odczula się osób poniżej 5 roku życia i tych, które ukończyły już 50 lat. Inne przeciwwskazania to ciąża, niektóre choroby serca, schorzenia endokrynologiczne i niedobory odporności. Nie odczula się również pacjentów z ciężką astmą oskrzelową, chorobami nowotworowymi i przewlekłymi zakażeniami. O istnieniu przeciwwskazań do odczulania zawsze decyduje lekarz.

Polecamy: Jak żyć z alergią?