Anoreksja – zawsze inna

Choroba nie musi mieć swojego początku w okresie dorastania. Może rozwinąć się w ostatniej fazie dojrzewania, na początku dorosłości, ale generalnie zaczyna się przed dwudziestym piątym rokiem życia. Jedyna pewna rzecz, jeśli chodzi o anoreksję, to fakt, że w każdym przypadku jest inna. Niektórzy ludzie, u których rozwija się choroba, mieli już wcześniej problemy z wagą, inni zaś nie. Wielu anorektyków to młode kobiety w wieku kilkunastu lub dwudziestu lat rasy białej, pochodzą one ze średnio lub bardziej zamożnych rodzin, ale zdarzają się pacjentki z zupełnie innego środowiska. Stale wzrasta liczba zdiagnozowanych anorektyków wśród młodych, kolorowych mężczyzn, a zaburzenie może się rozwijać z powodzeniem u osób, które skończyły trzydziesty rok życia.

Polecamy: Jak rozwija się anoreksja?

Reklama

Głodzenie się do maksimum

Jest jednak kilka podstawowych warunków, które są wspólne dla osób cierpiących na anoreksję. Wszyscy głodzą się i mają głęboko zakorzeniony strach przed przytyciem. Tak bardzo skupiają się na utracie wagi, że ostatecznie tracą minimum 25 procent normalnej wagi. Nie cierpią na żadne inne zaburzenie medyczne czy społeczne, które mogłoby tłumaczyć brak apetytu. Odmawiają sobie jedzenia pomimo odczuwania stałego, dręczącego głodu.

Reklama

Ile osób z anoreksją umiera?

Łatwo sobie wyobrazić, że nie można żyć wiecznie, odmawiając sobie jedzenia. W rzeczywistości 15 procent osób cierpiących na anoreksję umiera z powodu medycznych komplikacji spowodowanych głodzeniem się. Jeżeli to zaskakujący fakt, to warto przypomnieć sobie te wszystkie wiadomości telewizyjne poświęcone śmiertelnym ofiarom głodu w tych częściach świata, gdzie głód jest stałym elementem życia.

Zobacz też: Droga do śmierci - czy osoba z anoreksją chce umrzeć?

Głodzenie się jest przyczyną fizycznych dolegliwości u tych ludzi, którzy choć żyją w środowisku obfitującym w jedzenie, nie ruszają go. Dla nich jest to jedyny aspekt tego środowiska, nad którym mogą przejąć całkowitą kontrolę.

Fragment pochodzi z książki "Wolę umrzeć niż przytyć. Jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię", autorstwa Marc A. Zimmer, Ira M. Sacker (wyd. Media Rodzina, 2008). Publikacja za zgodą wydawcy.