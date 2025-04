Wiek i płeć - najważniejsze czynniki ryzyka

Największą grupę chorych stanowią młode kobiety. Okazuje się, że płeć żeńska predysponuje do rozwoju miastenii. Kobiety chorują bowiem dwu- lub nawet trzykrotnie częściej niż mężczyźni. Zależność ta nie jest stała we wszystkich grupach wiekowych. Obok kobiet 20-30 letnich, drugą grupę obarczona zwiększonym ryzykiem zachorowania na miastenię są starsi mężczyźni ( w wieku 60-70 lat). Jak dotąd nie wytłumaczono przyczyn tego zjawiska.

Czynniki genetyczne

W przypadku wielu chorób, np. cukrzycy czy chorób reumatycznych, ryzyko zachorowania rośnie w przypadku występowania u danej osoby określonych białek, zwanych antygenami zgodności antygenowej. Białka te są kodowane przez odpowiednie geny, które mogą występować w wielu wariantach - tzw. allelach. I tak allel określany skrótem HLA-B8 zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na miastenię.

Inne choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne są też nazywane chorobami z autoagresji. Ich cechą wspólną jest atakowanie komórek, narządów i układów organizmu przez własny układ odpornościowy. Często atak taki dokonuje się za pomocą przeciwciał, określanych jako autoprzeciwciała, które mogą być wykryte we krwi. Czasami jest to możliwe nawet przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. Niejednokrotnie u jednego chorego występują dwa lub więcej schorzeń autoimmunologicznych. Miastenia często współistnieje z takimi chorobami jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, choroba Gravesa i Basedowa oraz zapalenie wielomięśniowe.

Grasiczak

U około co dziesiątej osoby chorującej na miastenię wykrywa się nowotwór grasicy nazywany grasiczakiem. To komórki grasiczaka odpowiadają nawytwarzanie autoprzeciwciał wywołujących objawy miastenii. Rozpoznanie grasiczaka jest wskazaniem do operacyjnego usunięcia grasicy, czyli tymektomii.

Dzieci chorych matek

U kilkunastu procent noworodków urodzonych przez matki chorujące na miastenię mogą wystąpić przejściowe obawy choroby, jak osłabienie głośności płaczu, osłabienie odruchu ssania czy trudności w oddychaniu. Objawy te ustępują zazwyczaj przed upływem 4. miesiąca życia. Są one bowiem związane z przeciwciałami, które przeszły przez łożysko w okresie ciąży.