Wirusy są odpowiedzialne za 90% zapaleń oskrzeli! Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Okres od zarażenia, po jakim wystąpią objawy to z reguły 2-6 dni (dla rhinowirusów, nieco krótszy: 1-4 dni).

Które wirusy szczególnie groźne dla oskrzeli?

Najczęściej przyczyną infekcji u dorosłych są: koronawirusy, rhinowirusy, wirusy grypy i paragrypy. Natomiast u dzieci: adenowirusy, wirus RSV, wirusy Coxsackie i ECHO.

Objawy wirusowego zapalenia oskrzeli

Infekcja wirusowa charakteryzuje się: silnym kaszlem z ciągnącą się skąpą, przezroczystą wydzieliną, gorączką, bólem głowy, bólami mięśni i stawów, nieżytem nosa, bólem gardła. Obecne są zmiany osłuchowe (świsty, furczenia lub rzężenia) oraz odchylenia w badaniach laboratoryjnych.

Czy infekcja wirusowa może być groźna?

Często wydaj się, że tylko infekcje bakteryjne mogą być niebezpieczne. Jednak zakażenia wirusowe, zwłaszcza, gdy są nieodpowiednio leczone mogą nieść za sobą liczne powikłania. Należą do nich m.in.: wtórne zakażenia bakteryjne, odoskrzelowe zapalenie płuc, zwiększenie podatności oskrzeli na czynniki drażniące (a nawet spastyczne zapalenie oskrzeli), zaostrzenie współistniejącej niewydolności oddechowej lub niewydolności serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadów oraz objawów klinicznych. Przydatne bywają badania laboratoryjne. W celu rozpoznania czy doszło do odoskrzelowego zapalenia płuc pomocne jest zdjęcie RTG klatki piersiowej.

Co z antybiotykami?

Gdy wirusowe zapalenie oskrzeli nie jest powikłane, leczenie antybiotykami nie jest konieczne. Antybiotykoterapię włącza się w sytuacji, gdy:

podejrzewa się nadkażenie bakteryjne,

jest ryzyko wystąpienia odoskrzelowego zapalenia płuc, a chory jest osoba starszą lub z osłabioną obroną immunologiczną.

Leczenie niepowikłanej infekcji wirusowej obejmuje podanie leków przeciwgorączkowych, nawadnianie (woda, soki) i odpowiedni odpoczynek. Gdy kaszel jest uciążliwy a chory nie może odkrztusić wydzieliny, mogą przynieść ulgę leki wykrztuśne (rozrzedzające wydzielinę, mukolityczne). Ważne jest, by pamiętać, że nie ma sensu łączyć leków wykrztuśnych z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mają one przeciwne działanie. Leki wykrztuśne nasilają odruch kaszlowy, aby szybciej i łatwiej pozbyć się zalegającej wydzieliny, natomiast leki przeciwkaszlowe pomocne są w suchym, nękającym kaszlu. Przy lekach wykrztuśnych szczególnie ważne jest odpowiednie nawodnienie. Dostateczna podaż płynów powoduje rozrzedzenie wydzieliny i łatwiejsze jej odkrztuszanie.

Wirusowe zapalnie oskrzeli nie jest błahą chorobą. Nieodpowiednio leczone i zaniedbane może doprowadzić do poważnych powikłań.

