Odczuwasz przygnębienie? Witamina B, witamina C, cynk, potas i magnez – to witaminy i minerały, których w tej chwili najbardziej potrzebujesz. W jakich produktach je znaleźć i o co wzbogacić swoją dietę? Z owoców najlepszym ich źródłem będą truskawki, winogrona i pomarańcze. Dodatkowo zwarte w tych owocach flawonoidy są dobrymi antyoksydantami, chronią więc przy okazji przed chorobami serca i naczyń.

