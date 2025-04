Stowarzyszenie Europacolon Polska przeprowadziło w Warszawie ankietę, w której wzięło udział 126 osób w wieku 35-55 lat, z wyższym wykształceniem. Co było jej tematem? „Rozumienie słownictwa medycznego, uważanego przez lekarzy farmaceutów za język: codzienny, prosty i zrozumiały”, czytamy w materiałach Stowarzyszenia.

Zrozumieniem 10 haseł, takich jak badanie per rectum, kolonoskopia czy krew utajona w kale, wykazało się tylko 11% ankietowanych… Oznacza to, że jedynie 14 na 126 osób umiało wytłumaczyć, co oznaczają te pojęcia. Czemu to takie szokujące? Ponieważ wymienione z nazw badania są bardzo ważne dla zdrowia i życia i powinny stanowić normę profilaktyczną osób po 40. roku życia.

W czym tkwi problem? Według Stowarzyszenia boimy się nazwać rzeczy po imieniu: stolec czy kał to po prostu kupa, badanie per rectum to badanie palcem odbytu. Początkowo aptekarzom mogło się to wydać obraźliwe czy niewłaściwe, ale tu chodzi wyłącznie o ludzkie zdrowie. Stowarzyszenie podkreśla, że szkolenia, propagujące wiedzę na temat raka jelita grubego, przeprowadzane na peryferiach Polski, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, ponieważ ktoś nareszcie mówił tak, że „wiadomo, o co chodzi”.

Po przeprowadzeniu ankiety w aptekach, które zdecydowały się na współpracę ze Stowarzyszeniem Europacolon Polska, pojawiły się plakaty i ulotki dla osób po 40. roku życia, informujące o raku jelita grubego oraz badaniach przesiewowych. „Akcja okazała się sukcesem, gdyż w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim bardzo duża liczba osób zgłosiła się na badania przesiewowe (na kolonoskopię), a osoby z objawami raka jelita grubego poumawiały się na wizyty do onkologów”, mówił dyrektor zarządzający Stowarzyszeniem, Grzegorz Kotoro.

Dynamika wzrostu zachorowań na raka jelita grubego w Polsce jest najwyższa w Europie.

