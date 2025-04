Pacjentom z jednostronnym uszkodzeniem mózgu poddano przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS, Transcranial Magnetic Stimulation). Doświadczenie polegało na przepływie prądu w komórkach nerwowych mózgu pod wpływem zmiennego pola magnetycznego. Stymulowano praktycznie samą korę mózgową, gdyż prąd docierał do głębokości około 2 cm.

Pole magnetyczne może być w tej metodzie używane z różną częstotliwością, a tym samym może hamować lub wzmagać aktywność komórek w danym uszkodzonym rejonie mózgu.

Poprawa u pacjentów poddanych tej metodzie była następująca: po dwóch tygodniach odnotowano 16% poprawy, a po kolejnych dwóch – 22%. Metoda ta nie prowadzi do powstania napadów typu padaczkowego (jak w przypadku elektrowstrząsów). Nie wymaga też znieczulenia.

Dr David Szekely ze szpitala uniwersyteckiego w Grenoble we Francji powiedział: „Z wielu ośrodków na całym świecie otrzymujemy sygnały, że może być przydatna w leczeniu całej gamy chorób psychiatrycznych i neurologicznych, takich jak choćby schizofrenia, depresja, bóle spowodowane uszkodzeniami mózgu, zwłaszcza wylewami”.

Próby wykorzystania takiej stymulacji trwają od czasu, gdy dr Anthony Barker z Uniwersytetu w Sheffield skonstruował nowoczesną aparaturę do TSM (1985 rok).

