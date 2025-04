W winogronach jest aż 81 proc. wody i stąd tak wspaniale gaszą pragnienie. Jest w nich tez sporo potasu, który wzmacnia mięśnie twarzy, a więc wygładza zmarszczki i zapobiega obwisaniu podbródka. Reguluje również pracę serca i układu krwionośnego.

W winogronach są też inne ważne dla naszego organizmu pierwiastki: fosfor, (budulec kości, zębów; poprawia też pracę mózgu dostarczając mu energii), wapń, magnez, chlor. Te ostatnie korzystnie wpływają a system nerwowy. Nic więc dziwnego, że winogrona zawsze zalecano chorym na serce i nerwusom. W winogronach znajdujemy też sporo witaminy A (korzystnie wpły

wającej na oczy) oraz witamin z grupy B, także łagodzących stres.

Winogrona powinno się jeść ze skórką i pestkami. Zawierają one bowiem bardzo cenny olej,ktory obniża poziom cholesterolu we krwi i działa podobno antynowotworowo, więc może warto go kupić i używać tylko na surowo.



KURACJA WINOGRONOWA



Zapalenie spojówek. Kiedy na jesieni podcina się krzewy winorośli, należy wyciekającym z nich sokiem nasączyć gazę i okładać na piekące oczy.

Owrzodzenie jelit. Przez tydzień na godzinę przed każdym posiłkiem, zjadać 100g czarnych winogron, zagryzając je kromką czarnego chleba. Dawniej znachorki zalecały potem wypłukać starannie usta.

Powiększona prostata. 4 łyżki drobno posiekanych liści winogron zalać wrzątkiem i odstawić na 2 godziny. Napój przecedzić i wypić duszkiem, spożywać raz dziennie.

Zaburzenia okresu przekwitania. 200 g liści czarnych winogron zalać chłodną wodą i ogrzewać. Gdy napój zacznie wrzeć, odstawić go i trzymać pod przykryciem. Po kilkunastu minutach przecedzić. Pić po małej filiżance 3 razy dziennie.

Miażdżyca. Wyjąć nasiona z kiści winogron, utłuc je, zalać gorącą wodą i odstawić na kilka godzin. Płyn odcedzić i wstawić do lodówki. Zebrać zakrzepłą na jego powierzchni warstewkę tłuszczu i zjeść. Robić tak codziennie przez tydzień.

Sączące się rany. Przemywać sokiem z pędów winorośli. Gdy nie mamy do nich dostępu, należy posiekać młode liście winorośli, wycisnąć z nich trochę soku i smarować rany.

