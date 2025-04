Kuracje zbożowe

Kurację zbożową omówimy na przykładzie kuracji pszenicznej, gdyż pszenica ma niezwykłą zdolność oczyszczania wątroby.

Wskazanym jest, aby w ciągu roku zrobić taką jedną 12-dniową kurację, najlepiej w porze równonocy wiosennej, ponieważ wiosna to pora wzrostu, przebudzenia i zmiany. Z porą tą związana jest także energia wątroby oraz najsilniejsze oddziaływanie pszenicy.

W czasie tych dwunastu dni odżywiamy się tylko gotowanym, nie solonym, ziarnem pszenicy - dokładnie je żując. Jeść możemy tyle, na ile mamy ochotę. W tym czasie powinno się pić także herbatę z gotowanej natki pietruszki lub sok brzozowy (choć nie jest on niezbędny).

UWAGA:

pszenica i herbata z naci pietruszki oraz dodatkowo sok brzozowy - muszą być jedynym pożywieniem przez całe 12 dni! Tylko wtedy (zgodnie z zaleceniami chińskiej medycyny) kuracja taka spełni swoją oczyszczającą rolę. Jeżeli jest taka możliwość, to na czas kuracji najlepiej wyjechać ze skażonych miast na wieś lub do miejscowości nie skażonych przemysłem.

Nie musimy się obawiać, że jedząc przez 12 dni tylko pełne ziarna nie będziemy dostarczać organizmowi witamin, soli czy białek. Musimy natomiast przestrzec tych, którzy zdecydują się na taką kurację, że nie należy ona do łatwych. W rzeczywistości jest trudniejsza niż całkowita głodówka.

Dodatkowo można też pić tzw. mleczko pszeniczne, mające także silne właściwości oczyszczające. Zalecane także bywa w przypadku niedoboru "jin" serca (główne objawy: nocne poty, nerwowy sen, kołatanie serca, gorące dłonie). Przyrządzamy je następująco:

Do 14 części gotującej się wody wsypujemy 1 część pszenicy i gotujemy 4 godziny. Następnie odsączamy rozgotowaną pszenicę i wyciskamy silnie przez gęste płótno, aż do uzyskania białego, lepkiego mleczka, po czym pijemy całość uzyskanego w ten sposób płynu.

Mleczko pszeniczne zawiera bardzo dużo "czi" - zalecane jest więc także po głodówkach oraz dla ludzi starszych i wyczerpanych.



