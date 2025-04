Nagłe, pojawiające się w nocy napięcie mięśni łydek jest tak nieprzyjemne, że wyrywa człowieka nawet z głębokiego snu. Ciebie też dotyczy ten problem? Sprawdź, co może być jego przyczyną.

Dieta – skurcze mogą być objawem niedoboru magnezu, a także wynikiem stosowania środków przeczyszczających i odwadniających (również ziołowych herbatek odchudzających). By przykre objawy ustąpiły, wprowadź do swojego jadłospisu orzechy, kakao, razowe pieczywo i np. szpinak. Pamiętaj też o tym, by codziennie wypijać co najmniej 1,5 litra wody.

Wysiłek – nadwyrężenie mięśni daje o sobie znać kilka godzin po treningu. Przy czym nocne skurcze łydek mogą być nie tylko następstwem forsownego marszu czy wspinaczki po schodach, ale także noszenia butów na zbyt wysokich obcasach (powodują ciągłe napięcie mięśni). By dolegliwości ustąpiły, wetrzyj w nogi rozgrzewającą maść Końską lub żel przeciwbólowy (np. Fastum lub Ketonal).

W przyszłości zaś postaraj się regularnie ćwiczyć i nosić buty najwyżej na 3,5-cm obcasie.

Krążenie krwi – powtarzające się często nocne skurcze łydek mogą sygnalizować początki choroby żylakowej. Nieprzyjemne napięcie spowodowane jest przez krew, która zalega w żyłach nóg i napiera na ścianki naczyń. Inne objawy, które mogą świadczyć o tym, że masz problemy z krążeniem, to: puchnięcie nóg, uczucie ciężkości i bóle oraz pojawiające się na skórze naczynka. Jeśli zauważysz u siebie takie symptomy, skontaktuj się z lekarzem (na początek z internistą).

Gdy obudzi cię skurcz, usiądź na łóżku, opuść nogi i pomasuj mięśnie w kierunku przeciwnym do skurczu