Doktor Ali Mobasheri, współautor badań zastrzega „Nasze badania nie sugerują, że curry, kurkuma lub kurkumina są lekami na stany zapalne, takie jak zapalenie ścięgien, czy stawów. Uważamy jednak, że stanowią one nowy trop dla naukowców w poszukiwaniu środków leczniczych w żywności.”

Zapalenie ścięgna może dotyczyć każdego ścięgna, powszechnymi dolegliwościami są łokieć tenisisty, golfisty, czy zapalenie ścięgna Achillesa. Zapalenia ścięgien mogą również być związane z chorobami zapalnymi stawów, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca. Jedynym sposobem leczenia są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W poważniejszych przypadkach stosowane są iniekcje steroidowe podawane bezpośrednio do pochewki ścięgna. Jednak stosowanie NLPZ i sterydów jest związane z niepożądanymi efektami ubocznymi.

Ostatnie badania dowodzą, że kurkumina ma potencjalne zastosowanie w leczeniu zapaleń stawów i chorób reumatycznych, a nawet, jako środek przeciwnowotworowy. W badaniu prowadzonym przez oba Uniwersytety zastosowano model hodowli komórkowych z tendinocytami (komórki ścięgien) w warunkach stanu zapalnego. Głównym celem badania była obserwacja, czy kurkumina zmniejsza efekt zapalny i zwyrodnieniowy powodowany przez interleukiny (rodzaj małych białek sygnałowych zwanych cytokinami). Cytokiny mogą aktywować całą grupę genów prozapalnych, poprzez włączenie jednego „przełącznika” o nazwie NF-kB. Wyniki badania są obiecujące, wprowadzenie kurkuminy do hodowli komórkowej hamowało NF-kB, zapobiegając jego włączeniu hamowało dalszy rozwój stanu zapalnego.

EurekAlert / kp

