Wokół aż roi się od zarazków. Jak przed nimi uciec? Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest staranne mycie rąk. Wystarczy na nie poświęcić za każdym razem 30 sekund, by o 25 procent obniżyć ryzyko zarażenia się grypą i aż o 40 procent – infekcją powodującą biegunkę. Dlatego właśnie warto przypominać domownikom, by myli dłonie:

- przed przygotowaniem posiłku, w trakcie prac kuchennych (bo np. najpierw biorą do rąk surowe jajka czy ziemniaki, a potem pieczywo) i po zakończeniu gotowania (gdy już umyją naczynia, np. deskę po krojeniu mięsa);

- po każdym skorzystaniu z toalety,

- po zabawie ze zwierzętami, czyszczeniu ich kuwety czy posłania;

- podczas infekcji – po ataku kaszlu, kichaniu i wydmuchiwaniu nosa, a także gdy dotykają rzeczy chorego lub witają się z nim (ręką, którą podał, mógł wcześniej zasłaniać usta);

- po powrocie z zakupów (na pieniądzach jest mnóstwo zarazków) i gdy korzystali z komunikacji miejskiej.

Reklama

Kurs mycia rąk:

WIERZCHY – wnętrzem jednej dłoni pocieraj grzbiet drugiej i na odwrót.

SPODY – zwilż oraz namydl dłonie. Potem pocieraj ich wewnętrzne strony (aż po nadgarstki)

MIĘDZY PALCAMI – spleć ze sobą palce i poruszaj nimi od nasady po opuszki.

SPODY palców – złącz palce, zahacz dłonią o dłoń i pocieraj przez chwilę.

KONIUSZKI palców – pocieraj o wnętrze raz jednej, raz drugiej dłoni.

Reklama

KCIUKI – palcami jednej dłoni obejmij i pocieraj kciuk drugiej dłoni. Zmień ręce.