Kwas foliowy jest postacią witaminy B, która jest konieczna do podziału i wzrostu komórek.1 Odgrywa rolę w syntezie i replikacji DNA, podziale komórek oraz ich wzroście i przeżywalności, szczególnie w przypadku szybko dzielących się komórek.2 Dlatego kwas foliowy jest niezbędny do wzrostu i rozwoju normalnych komórek, jak również agresywnie rosnących guzów.3

Kwas foliowy wykazuje duże powinowactwo do receptora kwasu foliowego (FR).3 Podczas gdy receptory kwasu foliowego występują na powierzchni zdrowych komórek, takich jak splot naczyniówkowy, łożysko, płuco, jelito i nerka, komórki rakowe często wykazują nadmierną ekspresję receptorów kwasu foliowego.

Ekspresja jednego typu receptora kwasu foliowego, receptora kwasu foliowego alfa (FRα), zachodzi w wielu typach raka nabłonkowego, włącznie z rakiem jajnika, płuca

i innych.4

Przewidywane występowanie raka i przewidywana obecność receptora kwasu foliowego:

Reklama

Ponieważ ekspresja receptora kwasu foliowego nie zachodzi w większości zdrowych komórek, ma potencjał do zastosowania jako biomarker do rozpoznawania guzów.3 Biomarker jest biologicznym wskaźnikiem procesu, zdarzenia lub stanu.7

Zwiększony wzrost komórek i akumulacja kwasu foliowego przez komórki rakowe z nadmierną ekspresją receptorów kwasu foliowego sugeruje rolę, którą może odegrać kwas foliowy w rozwoju raka, i może rzucić nowe światło na postępowanie z rakiem.2

Z uwagi na ekspresję FR na komórkach raka kwas foliowy bada się pod kątem zatosowania w ukierunkowywaniu leków chemioterapeutycznych i środków do obrazowania tkanek zajętych przez raka.6

Zobacz też serwis Nowotwory

Źródło: materiały prasowe Expert PR/mn

Piśmiennictwo:

Reklama